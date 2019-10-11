"Объединяет всю Украину!" Епифаний рассказал об эпохальном этапе для ПЦУ

Со дня создания Православной церкви Украины 15 декабря 2018 года к ней присоединились семь тысяч приходов, 77 монастырей и 47 епархий, где несут служение 58 архиереев.
Об этом на странице в Facebook сообщил предстоятель ПЦУ Епифаний. Он уточнил, что данные приводятся по состоянию на октябрь 2019-го.
"Не прошло и года, как наша церковь получила долгожданный Синодальный Патриарший Томос об автокефалии и стала одной из 15 поместных автокефальных православных церквей мира, выйдя таким образом на новый, без сомнения, эпохальный этап своего развития", – отметил Епифаний.
Епифаний
ТСН
Из 58 архиереев, которые несут служение в ПЦУ, – 46 правящих, восемь викарных и четыре титулярных. Три архиерея находятся на покое.
"Наша церковь – открытая и современная, объединяющая всю Украину: с запада на восток, с юга на север. Большим божьим даром является то, что мы можем совместно разделить радость торжеств и весомых годовщин украинского православия, а также создавать новые страницы истории уже независимой поместной церковной семьи вместе", – написал митрополит.
Как писал OBOZREVATEL:
Митрополит Епифаний был назван самым влиятельным из религиозных деятелей Украины (по версии журнала "НВ").
В сентябре делегация Православной церкви Украины осуществила визит в Митрополию Лангады (Греческая Республика), где местная церковь Южной Африки де-факто признала ПЦУ.
Ранее синод Элладской церкви подтвердил каноничность получения автокефалии Православной церковью Украины от Вселенского патриарха.
Также глава Элладской православной церкви архиепископ Иероним II во время богослужения в Афинах упомянул ПЦУ в перечне поместных автокефальных православных церквей (диптихе).
В то же время синод Албанской православной церкви пошел на поводу у России и не признал украинскую церковь.
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