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11 октября • обновлено в 20:38
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"Объединяет всю Украину!" Епифаний рассказал об эпохальном этапе для ПЦУ

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Со дня создания Православной церкви Украины 15 декабря 2018 года к ней присоединились семь тысяч приходов, 77 монастырей и 47 епархий, где несут служение 58 архиереев.

Об этом на странице в Facebook сообщил предстоятель ПЦУ Епифаний. Он уточнил, что данные приводятся по состоянию на октябрь 2019-го.

"Не прошло и года, как наша церковь получила долгожданный Синодальный Патриарший Томос об автокефалии и стала одной из 15 поместных автокефальных православных церквей мира, выйдя таким образом на новый, без сомнения, эпохальный этап своего развития", – отметил Епифаний.

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Епифаний

Епифаний

ТСН

Из 58 архиереев, которые несут служение в ПЦУ, – 46 правящих, восемь викарных и четыре титулярных. Три архиерея находятся на покое.

"Наша церковь – открытая и современная, объединяющая всю Украину: с запада на восток, с юга на север. Большим божьим даром является то, что мы можем совместно разделить радость торжеств и весомых годовщин украинского православия, а также создавать новые страницы истории уже независимой поместной церковной семьи вместе", – написал митрополит.

Как писал OBOZREVATEL:

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Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Теги
Православная церковь Украины религия
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Южный Гарик
Южный Гарик
Не признанная в православном мире...
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Вітаю Україну.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
1) Новое Время- *журнальчик* Украины. 2) ".. 32. Андрій Герус, представник президента в Кабміні, депутат IX скликання ВР від партії Слуга народу 33. Віктор Іванчик, засновник і гендиректор агропромислового холдингу Астарта 34. Епіфаній, глава ПЦУ 35. Сергій Тігіпко, акціонер групи ТАС..." Это круто! ДБЛ,БЛД!
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