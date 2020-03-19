Главная Новости
19 марта • обновлено в 13:43
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Протестируют больше миллиона: в Украине заявили о рывке в диагностике коронавируса

3.2т
Читать материал на украинском

Вскоре в Украине будет необходимый запас тестов для проведения диагностики коронавируса у миллиона людей.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом во время брифинга 19 марта заявил главный санитарный врач Украины, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"11 лабораторий Минздрава имеют тесты для определения коронавируса. Также в субботу-воскресенье будет следующая поставка для исследований ПЦР, которые являются золотым стандартом. Это позволит тестировать более миллиона человек. Мы введем новые алгоритмы тестирования. Также на рынке и в медучреждениях появляются быстрые тесты", – сказал он.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

"Слово і діло"

Ляшко добавил, что экспресс-тесты можно получить и в частных медицинских учреждениях. В общем Украиной разошлось уже более 40 000 их образцов.

Что касается новой поставки, то ее распределят на все области. "Еще работаем с частными лабораториями, чтобы позволить им ПЦР-диагностику, чтобы увеличить доступность тестирования и уменьшить нагрузку на вирусологические центры", – добавил замминистра.

Новость обновляется.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
Зеленский опроверг информацию в 400 тыс. заражённых коронавирусом, да их оказалось всего лишь 200 тыс.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
васильевич василий
васильевич василий
Верните Супруниху
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги