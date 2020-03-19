Протестируют больше миллиона: в Украине заявили о рывке в диагностике коронавируса

Вскоре в Украине будет необходимый запас тестов для проведения диагностики коронавируса у миллиона людей.

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Об этом во время брифинга 19 марта заявил главный санитарный врач Украины, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"11 лабораторий Минздрава имеют тесты для определения коронавируса. Также в субботу-воскресенье будет следующая поставка для исследований ПЦР, которые являются золотым стандартом. Это позволит тестировать более миллиона человек. Мы введем новые алгоритмы тестирования. Также на рынке и в медучреждениях появляются быстрые тесты", – сказал он.

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Ляшко добавил, что экспресс-тесты можно получить и в частных медицинских учреждениях. В общем Украиной разошлось уже более 40 000 их образцов.

Что касается новой поставки, то ее распределят на все области. "Еще работаем с частными лабораториями, чтобы позволить им ПЦР-диагностику, чтобы увеличить доступность тестирования и уменьшить нагрузку на вирусологические центры", – добавил замминистра.

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