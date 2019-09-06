На популярном курорте Украины вертолет кружил над головами людей и чуть не врезался в бассейн

В курортном городе Кирилловка Запорожской области прямо над пляжем с отдыхающими пролетел вертолет.

Соответствующее видео опубликовали очевидцы в Instagram. Инцидент произошел на косе Пересыпь (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вертолет остановился около бассейна одной из баз отдыха. В сети шуточно комментируют: когда трасса на море загружена, можно и вертолетом на отдых прилететь.

В Кирилловке над морем пролетел вертолет Instagram beluga_hotel

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Ранее OBOZREVATEL писал, что популярный курорт Кирилловка в Запорожской области неоднократно попадал в скандалы.

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