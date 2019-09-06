На популярном курорте Украины вертолет кружил над головами людей и чуть не врезался в бассейн

В курортном городе Кирилловка Запорожской области прямо над пляжем с отдыхающими пролетел вертолет.
Соответствующее видео опубликовали очевидцы в Instagram. Инцидент произошел на косе Пересыпь (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Вертолет остановился около бассейна одной из баз отдыха. В сети шуточно комментируют: когда трасса на море загружена, можно и вертолетом на отдых прилететь.
В Кирилловке над морем пролетел вертолет
Instagram beluga_hotel
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Ранее OBOZREVATEL писал, что популярный курорт Кирилловка в Запорожской области неоднократно попадал в скандалы.
Курортный поселок Кирилловка в Запорожской области рискует оказаться на грани экологической катастрофы.
Местные жители рассказали, что в Кирилловке несколько баз отдыха сливают нечистоты в песок и море.
В сети появилось видео с моментом вооруженного конфликта в Кирилловке, в котором пырнули ножом случайного прохожего.
Ранее поступило несколько сообщений "о беспредельном давлении на бизнес, вымогательстве и угрозе здоровью людей" в Мелитополе и Кирилловке. В поле зрения попали городской голова Мелитополя Сергей Минько и сельский голова курортной Кирилловки Иван Малеев.
Также в Кирилловке в бассейне рядом с водной горкой утонул 3-летний ребенок. Спустя три дня случилось новое ЧП – подросток упал с "банана" и получил перелом шейного отдела позвоночника.
Еще в Кирилловке из моря достали тело мужчины, который погиб при неизвестных обстоятельствах.
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