Главная Новости
8 сентября • обновлено в 11:42
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

На популярном курорте Украины вертолет кружил над головами людей и чуть не врезался в бассейн

22.2т Читать материал на украинском

В курортном городе Кирилловка Запорожской области прямо над пляжем с отдыхающими пролетел вертолет.

Соответствующее видео опубликовали очевидцы в Instagram. Инцидент произошел на косе Пересыпь (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вертолет остановился около бассейна одной из баз отдыха. В сети шуточно комментируют: когда трасса на море загружена, можно и вертолетом на отдых прилететь.

В Кирилловке над морем пролетел вертолет

В Кирилловке над морем пролетел вертолет

Instagram beluga_hotel

Новости
Произвол в Кирилловке: за журналистом устроили погоню

.

Ранее OBOZREVATEL писал, что популярный курорт Кирилловка в Запорожской области неоднократно попадал в скандалы.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
11
9
Смешно
3
Интересно
4
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel