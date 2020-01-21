"Проклятое место": Муждабаев обратился к "тусовщикам" на форуме в Давосе

Крымско-татарский журналист Айдер Муждабаев назвал Всемирный экономический форум в Давосе "навсегда проклятым местом".

Так, на своей странице в Facebook он высказался о традиционном Украинском ланче, который проводит Фонд Виктора Пинчука.

"После предложения давосского кормильца украинской "элиты" Пинчука сдать Крым на 50 лет в аренду Путину, сдать вместе с крымскими татарами, с украинцами, с нашими семьями - моей и Олега Сенцова, когда он сидел в 20-летнем безнадежном плену, я считаю это место для Украины навсегда проклятым (как и YES-форум). Вы, господа проплаченные тусовщики, конечно, делайте, что хотите, но когда-нибудь вы обязательно вспомните эти мои слова. Развлекаться за счет предателя - это х**вая карма", – написал Муждабаев.

Айдер Муждабаев nasedkin.livejournal.com

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Давосе, Швейцария, задержали двух российских шпионов, которые, возможно, готовили покушение на гендиректора фонда Hermitage Capital Билла Браудера.

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