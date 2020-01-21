Главная Новости
22 января • обновлено в 01:37
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Проклятое место": Муждабаев обратился к "тусовщикам" на форуме в Давосе

674
Читать материал на украинском

Крымско-татарский журналист Айдер Муждабаев назвал Всемирный экономический форум в Давосе "навсегда проклятым местом".

Так, на своей странице в Facebook он высказался о традиционном Украинском ланче, который проводит Фонд Виктора Пинчука.

Новости
"За чей счет банкет?" Украинцев разозлила "группа поддержки" Зеленского в Давосе

"После предложения давосского кормильца украинской "элиты" Пинчука сдать Крым на 50 лет в аренду Путину, сдать вместе с крымскими татарами, с украинцами, с нашими семьями - моей и Олега Сенцова, когда он сидел в 20-летнем безнадежном плену, я считаю это место для Украины навсегда проклятым (как и YES-форум). Вы, господа проплаченные тусовщики, конечно, делайте, что хотите, но когда-нибудь вы обязательно вспомните эти мои слова. Развлекаться за счет предателя - это х**вая карма", – написал Муждабаев.

Айдер Муждабаев

Айдер Муждабаев

nasedkin.livejournal.com

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Давосе, Швейцария, задержали двух российских шпионов, которые, возможно, готовили покушение на гендиректора фонда Hermitage Capital Билла Браудера.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Экономический форум в Давосе" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Экономический форум в Давосе
Персоны
Виктор Пинчук Айдер Муждабаев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги