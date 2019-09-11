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11 сентября • обновлено в 22:19
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Прогреет до +30: синоптик дала прогноз по Украине

4.1т Читать материал на украинском

На территории Украины в четверг, 12 сентября, ожидается ясная теплая погода.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, температура воздуха днем составит +25... +30 градусов.

"В пятницу вся эта, подсвеченная солнцем и огненными ноготками, роскошь продлится", — отметила она.

Прогреет до +30: синоптик дала прогноз по Украине
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Жаркая погода

Жаркая погода

24 канал

В Киеве 12 сентября будет солнечно, сухо и около +28 градусов.

По прогнозу Диденко, в субботу и воскресенье Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, пройдут дожди и похолодает.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине сентябрь будет относительно теплым, в октябре ожидается "классическая" погода, а вот ноябрь прогнозируют холодным даже для этой поры года.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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