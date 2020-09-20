Украину ждет "летняя" жара: синоптики уточнили прогноз погоды на понедельник

В Украинском гидрометцентре считают, что первый день новой недели – 21 сентября – пройдет в стране без осадков
Ночью температура в некоторых областях может опуститься до +3
В то же время днем воздух прогреется до комфортной температуры
В Украине в понедельник, 21 сентября, ожидается теплая погода днем. В то же время ночью средняя температура составит всего +3…+8 градусов.
Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. По данным синоптиков, осадков в первый день недели не ожидается.
Самой теплой погода будет на юге страны и в некоторых западных областях – до +25 днем (на Закарпатье до +26), ночью до +9 градусов.
В других украинских регионах будет прохладнее. На востоке днем +20...+23, ночью +3...+6, на остальной территории днем +21...+24, ночью +4...+8 градусов.
В Киеве сухо, ночью +6...+8, днем +22...+24 градуса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
осенью 2020 года в Украине ожидаются заморозки и три бабьих лета. По словам синоптиков, несмотря на похолодание, в стране продолжается "метеорологическое лето".
По словам синоптика Леонида Горбаня, первые заморозки в Украине могут начаться в конце октября.