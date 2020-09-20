Украину ждет "летняя" жара: синоптики уточнили прогноз погоды на понедельник

В Украине в понедельник, 21 сентября, ожидается теплая погода днем. В то же время ночью средняя температура составит всего +3…+8 градусов.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. По данным синоптиков, осадков в первый день недели не ожидается.

Самой теплой погода будет на юге страны и в некоторых западных областях – до +25 днем (на Закарпатье до +26), ночью до +9 градусов.

В других украинских регионах будет прохладнее. На востоке днем +20...+23, ночью +3...+6, на остальной территории днем +21...+24, ночью +4...+8 градусов.

В Киеве сухо, ночью +6...+8, днем +22...+24 градуса.

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