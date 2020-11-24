В Украине ожидаются дожди и заморозки: появился свежий прогноз погоды

В большинстве областей Украины погода в среду, 25 ноября, будет сухой. Дожди ожидаются местами на севере и востоке, а также в Киеве и Черкасской области.

Как сообщается на сайте Укргидрометцентра, самые высокие показатели температуры днем будут наблюдаться в южных регионах, местами – на западе (от +6 до +9 градусов).

В центре ожидается от +4 до +6, в восточных областях прохладнее, от +3 до +5 градусов днем.

В то же время ночью самые низкие температуры прогнозируют в Черновицкой, Ивано-Франковской (от 0 до -2), а также во Львовской, Закарпатской и Сумской областях (от +1 до -1 градуса).

В Киеве и области синоптики прогнозируют небольшой дождь. Средняя температура днем от +4 до +6, ночью от +1 до +3 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык предположил, что зима 2020-2021 года в Украине окажется не такой теплой, как прошлогодняя, но, вероятно, будет носить "европейский характер".