Украине напророчили "ледниковый период"

На территории Украины в ближайший год не будет наблюдаться аномальное повышение температуры, а в долгосрочной перспективе в стране станет холоднее. .

Об этом OBOZREVATEL заявил народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, жара, которая наблюдается сейчас, спровоцирована положением планет по отношению к Солнцу.

"По моим расчетам, в следующем году будет умеренная температура. Жара, которая есть сейчас, спровоцирована тем, что все планеты Солнечной системы, в том числе Земля, встали по одну сторону Солнца. Получается, что энергия планет оказалась слишком высокой для Земли, давление на экватор увеличилось, горячий воздух из Африки устремился на Европу", – утверждает народный синоптик.

По его словам, в этом году зима в Украине будет умеренная, без сильных морозов. Если же говорить о более долгосрочных прогнозах, то в ближайшие 30-50 лет зимы будут становиться холоднее, говорит Горбань

"Ни о каком глобальном потеплении речи не идет. Наоборот, зимы будут холоднее, и даже нормальные ученые говорят о малом ледниковом периоде. Лето тоже будет идти ближе к прохладе, чем к жаре", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, климатологи пришли к выводу, что аномальная жара и теплые зимы будут господствовать на Земле в течение следующих пяти лет.

Ранее ученые заявили, что температурные аномалии летом 2018 года - это первые "звоночки" начала Армагеддона.