МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Украине напророчили "ледниковый период"

6.9тЧитать новость на украинском

На территории Украины в ближайший год не будет наблюдаться аномальное повышение температуры, а в долгосрочной перспективе в стране станет холоднее. .

Об этом OBOZREVATEL заявил народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, жара, которая наблюдается сейчас, спровоцирована положением планет по отношению к Солнцу.

"По моим расчетам, в следующем году будет умеренная температура. Жара, которая есть сейчас, спровоцирована тем, что все планеты Солнечной системы, в том числе Земля, встали по одну сторону Солнца. Получается, что энергия планет оказалась слишком высокой для Земли, давление на экватор увеличилось, горячий воздух из Африки устремился на Европу", – утверждает народный синоптик.

Новости
Назад дороги нет: ученые заявили о необратимых изменениях климата на Земле

По его словам, в этом году зима в Украине будет умеренная, без сильных морозов. Если же говорить о более долгосрочных прогнозах, то в ближайшие 30-50 лет зимы будут становиться холоднее, говорит Горбань

"Ни о каком глобальном потеплении речи не идет. Наоборот, зимы будут холоднее, и даже нормальные ученые говорят о малом ледниковом периоде. Лето тоже будет идти ближе к прохладе, чем к жаре", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, климатологи пришли к выводу, что аномальная жара и теплые зимы будут господствовать на Земле в течение следующих пяти лет.

Ранее ученые заявили, что температурные аномалии летом 2018 года - это первые "звоночки" начала Армагеддона.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Персона
Леонид Горбань
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
6
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги