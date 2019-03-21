Снегопады и заморозки: синоптик дал прогноз до середины весны в Украине

В первых числах апреля в Украине возможно возвращение небольших ночных заморозков, а в марте еще может пойти снег.

Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань. По его мнению, до 24 марта погода ухудшится до слабых морозов и снегопадов, пишут "Факты".

"20−24 марта снова могут ударить морозы до 4−6 градусов (а в северных и восточных областях — даже больше) с небольшими снегопадами. К концу месяца минусовые температуры уйдут, но с теплом придут дожди. А в первой декаде апреля уже можно надеяться на устойчивое потепление", ‒ уточнили в СМИ прогноз народного синоптика.

Метеорологи Укргидрометцентра утверждают, что морозные ночи закончились 21 марта. С 22-го и днем, и ночью во всех областях будет плюсовая температура. Теплее всего – в Закарпатской области (до +16).

Единственным дождливым днем будет 24 марта ‒ осадки прогнозируются в Черкассах, Кропивницком, Херсоне и Днепре, а также в Запорожской, Донецкой, Харьковской и Луганской областях.

Погода 24 марта Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, в Украине 22 марта ожидается потепление – в некоторых регионах воздух прогреется до +14 градусов. Но уже в субботу снова похолодает, а на востоке страны может пойти снег.

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