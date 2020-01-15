Глава министерства юстиции Денис Малюська заявил, что высокая зарплата ему нужна для создания запаса.

Как он написал на своей странице в Facebook, по его убеждению, "в течение нескольких лет после увольнения его не возьмет на работу ни одна приличная международная компания".

Согласно его словам, высокая зарплата чиновников – это профессиональная необходимость.

Малюська пояснил, зачем ему нужна высокая зарплата

"О срочной командировке за границу можно узнать за несколько часов до отлета и лететь в таком случае придется за свой счет (если повезет, потом компенсируют). Или приходится быть козлом отпущения для раздраженных судей, когда на меня наложили штраф в 38 420 грн. Искренне надеюсь на вдумчивость апелляционной инстанции", – написал он.

Малюська добавил, что зарплату в 226 тысяч гривен не получал и цифру надо уменьшать на размер налогов и учитывать, что это надбавка, уплаченная в разные дни сразу за несколько месяцев работы.

Также, по его убеждению, попадание на политическую должность делает из человека politically exposed person (политического деятеля), и поэтому потом его не сможет взять на работу ни одна "приличная международная компания или организация".

"Я, например, после окончания политической карьеры не смогу вернуться к своей предыдущей работы, которой занимался почти 10 лет. Поэтому критически важно не полностью потратить все предыдущие накопления, но и оставить хоть немного на потом", – написал министр.

Как писал OBOZREVATEL, заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем заявил, что у него никогда не было зарплаты в 300 тысяч гривен.

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