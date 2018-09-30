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Сергій Оснач
Сергій Оснач
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Продавці мають відповідати українською

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70% українців вважають, що на всій території України або в тих місцевостях, де поширена українська мова, держслужбовці, надавачі послуг і продавці мають відповідати українською на українську. Це одна з головних тез. Якщо клієнт, покупець, споживач звертається іншою мовою, ніж державна, надавач послуг за законопроектом, який ми розробили, може надавати ці послуги мовою клієнта.

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З одного боку, люди підтримують відродження вжитку української мови, але з іншого боку – є певна мовна інерція. Люди, особливо це стосується великих міст – продовжують вживати російську, і люди, які потрапляють до цих середовищ, також мусять переходити на російську мову. Це знову ж таки підтверджують дослідження, які показують, що вдома українську вживають 50%, а на роботі чи в спілкуванні з колегами і друзями – лише 39%. Це тривожний показник того, що українська мова не має належного становища, права україномовних громадян порушені. І, безперечно, це треба врегулювати законодавчо.

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Автор
Сергій ОсначСергій Оснач
Темы
Языковой скандалЗакон о языках
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Сергія Оснача
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