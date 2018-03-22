"Пробный шар"

У меня не было времени читать ленту ФБ. Только новости. Но уверен, что лента торжествует, прогнозирует, злорадствует, ужасается, скрипит зубами и подпрыгивает от нетерпения.

За общим шумом, беготней за попкорном, и ожиданием увлекательного шоу - обязательно скроется главное.

Это еще не сами события. Это "пробный шар". Который, слава Богу, не прокатил.

Просто "бросок внаглую" - может что-то выйдет незадорого? Пожертвовать отработанным до конца одиозным Рубаном, и фриком-нарциссом Надей, которую готовили как раз для чего-то подобного - невелика беда. Даже не беда – польза немалая.

Пробный шар. Для кого-то дымовая завеса. Для кого-то, наоборот – предупреждение.

Будет суд и попытки превратить его в цирк. Будет масса конспирологических теорий. Будут тысячи и тысячи тех, кто поверит, что это всего лишь театр абсурда. И это естественно. Потому, что для большинства наша война - задолбавшая картинка в телевизоре, раздражающая помеха, тяготы и "усталость".

Вы разные. Те, у кого войны так и не было.

Или те, которые считают, что для них она уже "была" - окончательно в прошедшем времени.

Вы ж сами сделали "путиннападет" издевательской дразнилкой? Для вас россия - номинальный "бумажный враг". Злой персонаж из сказки. Страшилка на ночь. Потому, что то, что нельзя "пощупать", по вашему мнению, просто не существует. Иллюзия жизни, как и большинство того, чем вдоволь кормит СМИ.

Должен вас огорчить. Враг настоящий, обладающий огромными человеческими, техническими, и, главное, финансовыми ресурсами. Имеющий огромный и изощренный опыт в диверсионной и террористической деятельности. И массу обученных кадров.

И мы, дорогие соотечественники – цель "намбер ван", если вы успели об этом забыть.

Их вполне устраивает потеря "пробного шара". Они не ограничены в действиях. Они работают по любимой схеме "многоходовочки", поэтому их устраивает любое отрицательное развитие событий. Не получится масштабный теракт – получатся массовые беспорядки и паралич. Не получится паралича – устроит эффект растерянности и раздора в нашем, и так не едином, лагере.

И даже если совсем ничего не получится – тоже плюс. Потому, что может закончиться радостными воплями, эйфорией и традиционной дракой. Шумом, который покроет все. И в нужный момент мы просто будем смотреть в другую сторону.

Не расслабляйтесь. Это не только "проба". Это предупреждение. Как может быть. Точнее, как, вполне вероятно, будет.

Если (или когда)будет – не понадобятся сколько-нибудь заметные фигуры. Не понадобится вербовка сторонников терактов и переворотов. Все уже давно готово. Все уже давно готовы.

Тут кто-то недавно ржал над словосочетанием "вражеская агентура". Ну-ну. Посмейтесь. Действительно, откуда она возьмется, при войне с одним из самых мощных, жестких и беспринципных противников? Они были всегда, с самого начала, и отлично устроены на всех этажах нашего дома.

И оружие не надо будет везти. За четыре года все давно завезено, надежно спрятано, систематизировано и ждет своего часа. И руки, которые возьмут это оружие, или заложат конкретный заряд – давно готовы.

Просто нужно подходящее время, и соответствующий настрой в стране. И первое, и второе мы радостно готовим своими же руками.

А Надя? Ну, неплохая заначка, для возможного использования. На случай развала и хаоса. Оковы тяжкие падут – и этакая "Жанна Дарк на пол часа" поведет за собой лишенных мыслей и самосохранения адептов большой резни. Там и Рубан пригодится в качестве "генерала революции". И еще многие. Даже "ленин" в запасе есть. Готовый вернуться из-за границы, и влезть на свой броневик.

Правда, последний (да и большинство остальных) на вряд ли понадобится. "Не для того я милочку растила".

Любой хаос мгновенно приведет за собой "спасителей". Это единственная цель.

Пока есть одно препятствие – армия. Которая делает цену слишком высокой. И та часть общества, которая активно против такого развития событий, и умеет эффективно пользоваться оружием (или готовая "подносить патроны").

Но и тут ведется работа, которая будет только усиливаться. Ну, и расчет на паралич системы – собственно, это основное направление первого удара.

Так что, продолжайте сраться, и издеваться над параноиками, которые четвертый год находятся в состоянии войны с главным врагом. Ищите себе врага ближе, комфортнее и безопаснее. Те, кто пассивнее – надейтесь на моментальное чудо, или на то, что все пройдет мимо вас. Те, кто активнее, злее и расчетливее - на то же чудо, личный взлет или на сладкую возможность карать и миловать.

Это - все равно мираж.

В случае краха вы все будете наблюдать за тем, как все стремительно рушится, через быстро сужающееся отверстие задницы. Пока не закончится воздух.

А нам, параноикам текущей войны – чистого оружия, внимания и готовности. В окопах и на улицах. Постоянной готовности к тому, что все может развернуться по-полной. По фронту и с тыла.

Все как обычно. Не расслабляться, не бояться, и не уставать.

А соответствующим службам – сил, четкого зрения и быстроты. Ничего не заканчивается.

Но все можно предотвратить.

И хорошие новости. Один раз они уже рассчитывали на панику. Не получилось.

Теперь они рассчитывают, что "мы устали". Это ошибка. Мы теперь сильнее и опытнее. При любой атаке закаленная и "не потерявшаяся" часть нас проявит себя снова.

Даже при учете стрельбы в спину.

Отдельно для тех, кто искренне считает, что участвует в светлом движении главных внутренних войн "любой ценой":

Если "у них" все получится - по наступлении времени "Ч", вас зароют в овраге по соседству с нашим. Просто на всякий случай. Такое правило.