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23 марта • обновлено в 22:48
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Зеленский перенес весенний призыв в армию в Украине: назван срок

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Президент Владимир Зеленский подписал указ об отсрочке военного призыва в Украине из-за пандемии коронавируса.

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Указ №103/2020, подписанный в понедельник, 23 марта, опубликовала пресс-служба главы государства на официальном сайте.

Указывается, что вместо апреля-июня в 2020 году призыв в Украине будет проходить в мае-июле. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Добавим, документом вносятся соответствующие изменения в указ №13 от 16 января "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередном призыве граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году".

Призыв в армию. Иллюстрация

Призыв в армию. Иллюстрация

Podrobnosti

Как писал OBOZREVATEL, в Верховную Раду внесли законопроект депутата из фракции "Слуга народа" Александра Качуры, согласно которому Кабинет министров на период пандемии коронавируса будет устанавливать цены на товары первой необходимости, в частности медицинские маски. Спекулянтов предложено наказывать штрафами и уголовной ответственностью.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
армия карантин призыв Вооруженные силы Украины
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