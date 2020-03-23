Зеленский перенес весенний призыв в армию в Украине: назван срок

Президент Владимир Зеленский подписал указ об отсрочке военного призыва в Украине из-за пандемии коронавируса.
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Указ №103/2020, подписанный в понедельник, 23 марта, опубликовала пресс-служба главы государства на официальном сайте.
Указывается, что вместо апреля-июня в 2020 году призыв в Украине будет проходить в мае-июле. Документ вступает в силу со дня его опубликования.
Добавим, документом вносятся соответствующие изменения в указ №13 от 16 января "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередном призыве граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году".
Призыв в армию. Иллюстрация
Podrobnosti
Как писал OBOZREVATEL, в Верховную Раду внесли законопроект депутата из фракции "Слуга народа" Александра Качуры, согласно которому Кабинет министров на период пандемии коронавируса будет устанавливать цены на товары первой необходимости, в частности медицинские маски. Спекулянтов предложено наказывать штрафами и уголовной ответственностью.
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