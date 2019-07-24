Признали лучшими в мире: летчики ВСУ поразили мир высшим пилотажем. Видео

Летчики 831 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ триумфально выступили на британском авиашоу Riat-2019.

Зрелищное видео их полетов опубликовал на своей странице в Facebook пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Асы ВСУ выполняют высший пилотаж Скриншот видео

"Наши летчики из 831 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ продемонстрировали настоящий класс на британском авиашоу Riat-2019. А мастерское исполнение фигур высшего пилотажа Юрием Булавкой на боевом истребителе судьи признали лучшим в мире. Гордимся!" – подписал зрелищный ролик политик.

Под видео украинцы в сотнях комментариев выразили свое восхищение мастерством защитников украинского неба.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины опубликовали видео с боевыми учениями танкистов на одном из военных полигонов в Донецкой области. По их итогам был выбран лучший танковый экипаж подразделений, привлеченных к ООС.

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