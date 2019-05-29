"Привыкли жить в гетто": Ницой разозлилась на украинцев из-за "русского мира"

Украинская писательница Лариса Ницой обратилась с жесткой критикой к украинцам. Она возмутилась их терпеливостью в отношении российской экспансии в культурной сфере.

Свое послание борец за украинский язык опубликовала на странице в Facebook и призвала соотечественников не ограничивать свое желание слышать и читать украинское редкими резервациями единомышленников.

"Украинцы привыкли жить в гетто. Мы создаем свои культурные сообщества, организуем свои местечки, фестивалики, прячась в них от агрессивного "русского мира". Получив свое государство, свой язык, свою культуру, мы и дальше живем парадигмой гетто. И далее кучкуемся по закоулкам, поскольку главные сцены в стране все равно заняты русской попсой, русском тусней. Мы не подвигаем эту тусню. Нам даже в голову такое не приходит. Мы отходим в сторону, чтобы поискать новый угол и прижаться в нем со своим украинским миром", – возмутилась Ницой.

В качестве примера она привела ситуацию, свидетелем которой писательница стала на "Книжном арсенале" в Киеве. По ее словам, это мероприятие стало оазиса в обрусевшей пустыне, куда стекались украинцы со всей Украины.

"В последний день пригласили друзей в этот украинский оазис. Подышать украинским воздухом. Те радостно пришли. Днем, как водится, – книжные события, вечером собрались в предвкушении украинского музыкального десерта. Группа, которая вышла на сцену, спела на русском. Часть публики потянулась к сцене, а часть растерянно, застуканная врасплох, будто получившая пощечину, ошарашенно стала удаляться от сцены. Завершение книжного фестиваля для этой украинской части было вконец испорчено. Еще и друзья: "Вот я воевал на востоке за это? За эту российскую попсню везде? Вы на это нас позвали?" – рассказывает писательница.

Лариса Ницой E-news.su

Вместе с тем, добавила она, решение неприятной ситуации нашлось неожиданно. Посетители, которые хотели послушать украинскую музыку, спонтанно объединились и ушли в один из пустых залов "Книжного арсенала". Там известный музыкант Тарас Компаниченко расчехлил свою бандуру и удивил публику казацким рок-н-роллом. Люди разлили шампанское по одноразовых бокалах, начала подтягиваться украинская публика. В зал внезапно нагрянула охрана, чтобы попросить освободить его, но заслушалась и также осталась на стихийном концерте.

"Праздник был спасен. А за окном на главной сцене кричала русская попса. Несколько дней меня не отпускали угрызения. Что не так было с нашим концертом? Тарас, как всегда, был великолепен, публика – своя, уютная. Посидели весело. Что не так? И я поняла. Мы снова пошли искать свой угол. Нам в голову не пришло как-то исправить ситуацию, чтобы на главной сцене был украинский мир, а не враждебный. Мы сдали главную сцену без боя. Я тоже была среди тех, кто сдал ее без боя. Мне тоже не пришло в голову воевать. Я тоже растерянно оглядывалась, искала угол и радовалась, когда мы его нашли. А это неправильно", – пишет Ницой.

"Нам до сих пор легче искать свои уголки. И мы так делаем с украинским миром ежедневно. Ютимся по углам. Наш мир до сих пор приемыш в своей стране. И виноваты мы, украинцы, со своей моделью гетто в головах", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ницой пристыдила украинцев за слишком вялую борьбу за собственный язык. Она поставила им в пример Казахстан, где кандидата на пост президента страны не допустили к выборам из-за незнания государственного языка.

Также писательница считает, что украинцы не могут избавиться от всех своих несчастий из-за того, что любят чужаков больше, чем самих себя. Она уверена, что за такое отношение к родным корням Бог наказывает целый народ.

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