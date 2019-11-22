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22 ноября • обновлено в 11:13
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Геннадий Мохненко
Геннадий Мохненко
Пастор, капеллан, основатель реабилитационного центра для детей-беспризорников "Республика Пилигрим" Все статьи автора

Привет россиянам от Понтия Пилата. Фронтовые заметки капеллана

1.1т

Страх, быть причисленным к оппозиции, - когда то привел Пилата к приказу распять Христа.... ("Если ты Его отпустишь, ты не друг цезаря!"- Иоанна 19:12

Из-за боязни показаться не лояльными, возвысить голос за правду, к власти приходили диктаторы и сжигали Христа в Освенциме. Газом в камерах и топливом в печах - был тот же страх, навлечь неприятности на свою голову.

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История вновь повторяется в России. Многие, молча о том что творит их узурпатор в Украине, "не замечают" как своими страхами распинают Спасителя ... Привет вам Понтии Пилаты - Москвы, Челябинска, Иркутска, Владивостока. Для вас моя пасторская, богословская заметка с линии фронта, где я провел весь вчерашний день. И подарок...Свежие фотки о ваших злодеяниях.

Привет россиянам от Понтия Пилата. Фронтовые заметки капеллана
Привет россиянам от Понтия Пилата. Фронтовые заметки капеллана
Привет россиянам от Понтия Пилата. Фронтовые заметки капеллана
Привет россиянам от Понтия Пилата. Фронтовые заметки капеллана

7 российских обстрелов за прошедшие сутки. Позавчера, в поселке под Мариуполем был тяжело ранен солдат. Вчера опять хоронили украинского офицера, осталась вдова с сыном и дочкой. Хорошего вам настроения.

Когда будете мыть руки - помните что это не работает... Ваши ручонки, в случае если вы молчите, в крови украинцев и Христа. Ваши имена, за молчание и бездействие, будут покрыты позором.

"Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы...." Матфея 27:24

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Темы
Война на дорогах Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
"Капеллан" предлагает России всё же загнать ВСУ в схроны в Галичине? Зрадник!
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Южный Гарик
Южный Гарик
Мохнатка перебрал самогона и выдал очередной пьяный бред)))
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