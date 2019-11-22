Страх, быть причисленным к оппозиции, - когда то привел Пилата к приказу распять Христа.... ("Если ты Его отпустишь, ты не друг цезаря!"- Иоанна 19:12

Из-за боязни показаться не лояльными, возвысить голос за правду, к власти приходили диктаторы и сжигали Христа в Освенциме. Газом в камерах и топливом в печах - был тот же страх, навлечь неприятности на свою голову.

История вновь повторяется в России. Многие, молча о том что творит их узурпатор в Украине, "не замечают" как своими страхами распинают Спасителя ... Привет вам Понтии Пилаты - Москвы, Челябинска, Иркутска, Владивостока. Для вас моя пасторская, богословская заметка с линии фронта, где я провел весь вчерашний день. И подарок...Свежие фотки о ваших злодеяниях.

7 российских обстрелов за прошедшие сутки. Позавчера, в поселке под Мариуполем был тяжело ранен солдат. Вчера опять хоронили украинского офицера, осталась вдова с сыном и дочкой. Хорошего вам настроения.

Когда будете мыть руки - помните что это не работает... Ваши ручонки, в случае если вы молчите, в крови украинцев и Христа. Ваши имена, за молчание и бездействие, будут покрыты позором.

"Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы...." Матфея 27:24

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