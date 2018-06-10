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Привет из Одессы: в сети появилось видео с пляжей Крыма

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В сети появилось видео с веб-камер популярных курортов в аннексированном Крыму на которых видны пустые пляжи.

Ролик обнародовал в своем Twitter пользователь КРЫМский бандеровец.

Видео с разных пляжей в Коктебеле, Феодосии, Алуште, Гурзуфе, Керчи и других было снято 8 июня около 16:00.

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"Пляжи оккупированного Крыма все еще пусты. Посмотрите подборку с веб-камер полуострова, которому мост не помог. Кстати, работающих камер все меньше и меньше", - подписал автор видео.

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Пользователи сети высмеяли провальное начало туристического сезона в Крыму.

"Ой ну не сезон жеш", "В Морском прям аншлаг", "Привет з Одессы, сепары", - пишут комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео сравнения одесских и крымских пляжей 5 июня.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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