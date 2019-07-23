Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

"Присылали от Путина": Филарет рассказал о предложении Москвы

2.2т Читать материал на украинском

Почетный патриарх Филарет рассказал, что обращался к главе РПЦ Кириллу, чтобы тот снял с него анафему.

"И они на архиерейском Соборе решили: если я вернусь в подчинение Московского патриарха, тогда снимут анафему. Обращался я не потому, что меня беспокоила анафема. Для меня она не существовала. А для того, чтобы не было в Киеве противостояния между Киевским патриархатом и Московским", — отметил он в интервью "Сегодня".

Однако, по словам патриарха, на это архиерейский собор не пошел.

Филарет

Филарет

24 канал

Новости
"Буду зависеть от семьи!" Филарет разоткровенничался о личном

"Примерно в 2012 году (обращался. — Ред.), точно не помню. Кстати, во времена президентства Януковича ко мне присылали представителей Путина: предлагали вернуться в Московский патриархат и стать предстоятелем всей православной церкви Украины. Я отказался", — добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Филарет заявил, что священники могут сотрудничать со спецслужбами, которые собирают компромат на духовенство и таким образом могут влиять на него.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
17
27
Смешно
2
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Буравлев Евгений
Буравлев Евгений
Все это от лукавого. В Вас, батюшка, говорит гордыня.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel