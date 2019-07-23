"Присылали от Путина": Филарет рассказал о предложении Москвы

Почетный патриарх Филарет рассказал, что обращался к главе РПЦ Кириллу, чтобы тот снял с него анафему.

"И они на архиерейском Соборе решили: если я вернусь в подчинение Московского патриарха, тогда снимут анафему. Обращался я не потому, что меня беспокоила анафема. Для меня она не существовала. А для того, чтобы не было в Киеве противостояния между Киевским патриархатом и Московским", — отметил он в интервью "Сегодня".

Однако, по словам патриарха, на это архиерейский собор не пошел.

Филарет 24 канал

"Примерно в 2012 году (обращался. — Ред.), точно не помню. Кстати, во времена президентства Януковича ко мне присылали представителей Путина: предлагали вернуться в Московский патриархат и стать предстоятелем всей православной церкви Украины. Я отказался", — добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Филарет заявил, что священники могут сотрудничать со спецслужбами, которые собирают компромат на духовенство и таким образом могут влиять на него.

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