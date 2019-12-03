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3 декабря • обновлено в 06:29
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Пришла зима! Синоптики дали снежный и морозный прогноз по Украине

1.9т
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В Украине во вторник, 3 декабря, атмосферные фронты принесут по-настоящему зимнюю погоду со снегом и морозом.

Ночью в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Харьковской областях ожидается значительный снег, днем на Правобережье – небольшой мокрый снег, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах на протяжении суток 5-10° мороза. В южной части дождь, ночью с мокрым снегом, местами гололед. Температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

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Снег и сильный ветер: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Украине

Снег в Украине

Снег в Украине

Иллюстрация

На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в южных, восточных и западных областях отдельные порывы 15-20 м / с, на востоке местами метель.

В Киеве днем прогнозируют небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

Пришла зима! Синоптики дали снежный и морозный прогноз по Украине

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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