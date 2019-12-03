Пришла зима! Синоптики дали снежный и морозный прогноз по Украине

В Украине во вторник, 3 декабря, атмосферные фронты принесут по-настоящему зимнюю погоду со снегом и морозом.

Ночью в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Харьковской областях ожидается значительный снег, днем на Правобережье – небольшой мокрый снег, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах на протяжении суток 5-10° мороза. В южной части дождь, ночью с мокрым снегом, местами гололед. Температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

Снег в Украине Иллюстрация

На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в южных, восточных и западных областях отдельные порывы 15-20 м / с, на востоке местами метель.

В Киеве днем прогнозируют небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Синоптики ранее прогнозировали, что в Украине грядущая зима 2020 года будет в основном теплой и с более плюсовой температурой, чем в предыдущие годы.

Температура во многих точках Европы ожидается выше нормы.

На Новый год 2020 будет морозно, однако осадки не ожидаются. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань, под конец первого зимнего месяца в Украину придет существенное похолодание.

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