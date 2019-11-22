Пришел ледяной шторм: в Украине объявили оранжевый уровень опасности

В пятницу, 22 ноября, в Украине ожидается резкое ухудшение погоды. Температура воздуха резко снизится, а порывы ветра будут достигать 30 метров в секунду.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра. При этом осадков не предвидится по всей территории страны.

В западных регионах Украины ожидается до +3 градусов днем и -4 ночью. В центре будет до -8 ночью и -2 днем. На востоке страны прогнозируют до -12 ночью и -2 днем.

В южных регионах ожидается до +1 днем и до -7 ночью, без осадков.

"22 ноября на акватории Азовского моря и в портах Мариуполь, Бердянск порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм (в портах 13-15 дм). В восточной, южной и западной частях порывы 15-20 м/с, в Приазовье 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", – сообщили в Укргидрометцентре.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже до конца века зима в Украине сократится на месяц. Причиной тому являются чрезвычайно быстрые темпы потепления.

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