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31 марта • обновлено в 11:06
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Прилетевших с Бали украинцев могут отпустить на самоизоляцию. Эксклюзив

1.9т
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Украинцам, прилетевшим с Бали, в среду, 1 апреля проведут ПЦР-тесты. Если они покажут отрицательный результат – людей отпустят домой на самоизоляцию.

Такое решение в качестве компромисса предложил им министр инфраструктуры Владимир Криклий, сообщили OBOZREVATEL собственные источники из числа пассажиров рейса.

По их словам, Криклий снова приехал к ним в понедельник вечером и предложил альтернативу, с которой все согласились. Три дня они проведут на обсервации, потом сдадут ПЦР (при этом, они отметили, что именно ПЦР, а не экспресс) тесты, и если все будут отрицательными, то их отпустят на самоизоляцию.

"Компромиссное решение такое: три дня – потом на самоизоляцию домой. Только прошу не нарушать", – обратился Криклий.

Как писал OBOZREVATEL:

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Тема
Карантин в Украине
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
Теги
карантин вирус
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