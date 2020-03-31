Украинцам, прилетевшим с Бали, в среду, 1 апреля проведут ПЦР-тесты. Если они покажут отрицательный результат – людей отпустят домой на самоизоляцию.
Такое решение в качестве компромисса предложил им министр инфраструктуры Владимир Криклий, сообщили OBOZREVATEL собственные источники из числа пассажиров рейса.
По их словам, Криклий снова приехал к ним в понедельник вечером и предложил альтернативу, с которой все согласились. Три дня они проведут на обсервации, потом сдадут ПЦР (при этом, они отметили, что именно ПЦР, а не экспресс) тесты, и если все будут отрицательными, то их отпустят на самоизоляцию.
"Компромиссное решение такое: три дня – потом на самоизоляцию домой. Только прошу не нарушать", – обратился Криклий.
Как писал OBOZREVATEL:
В аэропорт "Борисполь" около 02:20 30 марта прилетели два самолета с гражданами Украины из Дохи (Катар), которых обязали отправиться на обсервацию.
Часть пассажиров поместили на обсервацию в отель "Козацький" в самом центре Киева. Большинство же прилетевших отказались от принудительного карантина.
Как рассказала OBOZREVATEL одна из пассажирок, им угрожали уголовной ответственностью.
Отель "Козацький" опечатали, и туристов завели через черный ход. Украинцы уже показали первые кадры из отеля – из кранов течет ржавая вода и нельзя приносить свою еду.
После пассажирам пошли на уступки: предложили бесплатное проживание в Пуще Конгресс и возможность уехать на обсервацию в родные области.
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