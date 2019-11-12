"Приглашаем всех!" После драки Геруса и Ляшко Насиров позвал политиков на дзюдо

Президент Федерации Дзюдо Украины Роман Насиров пригласил всех желающих на тренировки после драки лидера Радикальной партии Олега Ляшко с депутатом президентской фракции "Слуга народа" Андрея Геруса.

Об этом он написал в своем Facebook, отметив, что Федерация готова организовать тренировки во всех регионах Украины.

"Готовы во время тренировок еще и советы давать – политические, экономические и мнение народа тоже", – пошутил Насиров.

Дзюдо Молодой буковинец

Соответствующим образом он прокомментировал новость о том, что лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил журналистам о решении фракции отправить Геруса на тренинг по дзюдо. Видео опубликовал YouTube-телеканал "Наш".

Кроме того, Арахамия считает, что Герус должен был ударить Ляшко уже после приветствия. "Как по мне, он должен был зарядить в нос Ляшко уже после слова "здрасте", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 11 ноября уволил с должности Андрея Геруса, назначив на его место Алексея Перевезенцева.

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