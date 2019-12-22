"Придется Крым назад забрать": пропагандисты России опозорились "сенсацией", их подняли на смех

В сети высмеяли формулировку, которую распространили российские СМИ, о том, что якобы Киев "всё-таки согласился поднять стоимость транзита российского газа".

Так, на своей странице в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец опубликовал соответствующий пост. Он написал, что "Киев долго отбивался от повышения стоимости российского газа, но Россия добилась своего".

"РосСМИ сообщают, что Киев все же согласился поднять стоимость транзита российского газа. Долго, долго в Киеве отбивались от поднятия стоимости транзита российского газа, но Россия все же настояла и добилась своего", – написал он.

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Под постом пользователи начали оставлять ироничные комментарии.

Так, пользователь Андрей Селиванов, отметил, что вскоре придется "пересилить себя и согласиться забрать Крым".

"Такими темпами придется пересилить себя и согласиться Крым назад забрать", – написал он.

"Брежнев и Рейган устроили соревнования по бегу между собой. Брежнев занял второе место, а Рейган прибежал предпоследний", "Снова "Вы сделали это вместе"?", "Ну ладно! Разрешаю вам подарить мне пару штук баксов – номер карточки – в приват", – пишут в сети.

Facebook \ Volodymyr Kompaniiets

Facebook \ Volodymyr Kompaniiets

Facebook \ Volodymyr Kompaniiets

Facebook \ Volodymyr Kompaniiets

Facebook \ Volodymyr Kompaniiets

Как писал OBOZREVATEL, российский пропагандистский "Первый канал" допустил ошибку в названии сюжета и ролик продемонстрировали в прямом эфире.

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