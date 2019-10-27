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27 октября • обновлено в 13:46
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"Придет юморист!" Появились неожиданные данные о бойце, который поспорил с Зеленским

1.9т Читать материал на украинском

Экс-боец полка "Азов" Денис Янтар, который прославился жестким разговором с президентом Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в зоне ООС, во время избирательной кампании резко критиковал тогдашнюю власть и склонялся к поддержке "слуги народа".

Свидетельство тому — его посты на странице в Facebook. Об этом сообщает "Апостроф".

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По информации в соцсетях, Денис Янтар — глава партии "Национальный корпус" в Николаеве. В апреле 2019 года он выложил пост, в котором поделился собственным анализом результатов первого тура выборов президента в Украине, а также сделал прогноз на второй.

Денис Янтар в Золотом раскритиковал решение президента Украины о разведении войск на Донбассе

Денис Янтар в Золотом раскритиковал решение президента Украины о разведении войск на Донбассе

При этом Янтар называл действующую власть "мародерами", и даже отмечал, что некоторые ее представители должны "сесть за решетку".

"Что может помешать Зеленскому выиграть выборы? Я честно даже не знаю. Возможно, смерть, как было с Черноволом. Возможно, полномасштабные боевые действия и военное положение. Либо скандал неимоверного масштаба, но проблема в том, что Зеленский ещё не был в политике и соответствующего компромата на него просто нет. Вывод мародер нас покинет, придет юморист", — писал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, доброволец Денис Янтар раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского о разведении войск на Донбассе. После словесной перепалки с главой государства в Золотом Янтар прокомментировал ситуацию и озвучил дальнейшие планы своих соратников. Он уверен, что разведение войск — "это безумие" и "не те шаги, которые должен делать президент".

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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