''Придет Хмельницкий!'' Голос ''антимайдана'' забредил объединением Украины с Россией

Сбежавший в Москву скандальный украинский ведущий, голос "антимайдана" Юрий Кот заявил, что к власти в Украине придет новый Богдан Хмельницкий, который объединит ее с Россией.
Кроме того, он выразил надежду на то, что в его родной стране произойдет государственный переворот. Бредовыми рассуждениями Кот поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", поздравляя украинцев и россиян с годовщиной Переяславской рады.
Юрий Кот
Скриншот видео
"365 лет назад в Переяславской раде был подписан договор о дружбе! То, что сейчас происходит с Украиной, по сути происходит точно так же, как было накануне Переяславской рады. Точно так же западные партнеры уничтожали наш народ, уводили наши ресурсы. Нам даже молиться запрещали в храмах! Сейчас то же самое происходит. Чем закончилось? Появился Богдан Хмельницкий, который дал по щам, и все нормально сложилось в Украине. И точно так же, я уверен, что придет время, в Украине появится свой Богдан Хмельницкий, объединит людей, и мы выгоним эту шваль из нашей страны!" — нагло высказался он.
Юрий Кот
Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кот разразился фейком о том, что в Украине воцарился нацизм. Он заявил, что Запад якобы заставляет его страну ненавидеть "старшего русского брата".
Также ведущий оскандалился бредовым заявлением о том, что Украина, Россия и Беларусь со временем якобы объединятся в одну страну, поскольку все жители этих государств на самом деле являются "единым" народом.
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