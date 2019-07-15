Придет адская жара: появился точный прогноз погоды на август-2019

Прохладная и дождевая погода на территории Украины продержится до 20-х чисел июля, а август будет солнечным и очень жарким.

Об этом "Укринформ" рассказала заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины, доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова.

"До тех пор, пока область низкого давления не изменится, мы пять дней будем находиться в такой ситуации, которая есть сегодня [15 июля], то есть кратковременные дожди. Они могут быть мелкие, могут быть ливневого характера, но такая погода будет в ближайшие пять дней. После 20 числа температура воздуха очень быстро повышается и становится жарко и сухо", – сказала она.

Иллюстрация. Лето pixabay

Эксперт уточнила, что в большинстве регионов сильные периодичные дожди не прекратятся, как минимум, до 20 июля. После 24 июля температура воздуха должна заметно повыситься.

"Август будет жаркий и сухой. Температура будет доходить до 30 градусов Цельсия, плюс-минус 1-2 градуса. В середине августа следует ожидать знойные жаркие дни. Далее, после 20 чисел произойдёт резкое похолодание", – предупредила климатолог.

Вазира Мартазинова Укринформ

Как писал OBOZREVATEL:

Ранее народный синоптик Леонид Горбань дал противоположный прогноз погоды на август. Он заявлял, что этот месяц в Украине будет не таким жарким, как июль.

Укргидрометцентр обещал, что средняя месячная температура в июле-2019 предполагается от 20 до 24,5 градусов тепла, в горных районах 16-17, что на 1,1-2,5 градуса выше средних многолетних значений.

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