"Президент в шкафчике!" Зеленского застали врасплох в раздевалке

Сооснователь Monobank Олег Гороховский похвастался, что встретил президента Владимира Зеленского после тренировке в зале.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Президент Зеленский без охраны и понтов спокойно переодевается в соседнем шкафчике. Мило поболтали, пока он переодевался, и я пошел работать, а он в душ", – рассказал он.

Зеленского застали врасплох в раздевалке Кадр из выступления "95 квартала"

По словам Гороховского, селфи сделать не удалось. "Было неловко", – пояснил Гороховский.

В сети тут же начали комментировать данный инцидент. "Страна в смартфоне, а президент – в шкафчике", – иронизируют пользователи в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский в понедельник, 2 декабря, записал новое видеообращение к украинцам, которое ранее пообещал сделать еженедельным. На этот раз он во время тренировки в спортзале подвел итоги прошедшей недели и рассказал об ожиданиях от встречи в "нормандском формате".

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