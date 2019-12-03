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3 декабря • обновлено в 14:20
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"Президент в шкафчике!" Зеленского застали врасплох в раздевалке

2.7т
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Сооснователь Monobank Олег Гороховский похвастался, что встретил президента Владимира Зеленского после тренировке в зале.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Президент Зеленский без охраны и понтов спокойно переодевается в соседнем шкафчике. Мило поболтали, пока он переодевался, и я пошел работать, а он в душ", – рассказал он.

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Зеленского застали врасплох в раздевалке

Зеленского застали врасплох в раздевалке

Кадр из выступления "95 квартала"

По словам Гороховского, селфи сделать не удалось. "Было неловко", – пояснил Гороховский.

В сети тут же начали комментировать данный инцидент. "Страна в смартфоне, а президент – в шкафчике", – иронизируют пользователи в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский в понедельник, 2 декабря, записал новое видеообращение к украинцам, которое ранее пообещал сделать еженедельным. На этот раз он во время тренировки в спортзале подвел итоги прошедшей недели и рассказал об ожиданиях от встречи в "нормандском формате".

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Monobank
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Nevid Peter
Nevid Peter
Кілька тижднів тому нам Д.Гордон вішав лапшу, що Моніка так працює, що нама можливості даже поїсти і накинувся на його тістечка. "Бігла через місточик і схатила кленовий листочок"))) Я тоді не повірив Гордону, а йщго заяв уже отримав кілька пітверджень моїм думкам. Тому щодо Гордона необхідно дуже ретельно фільтровать його заяви. Слава Україні!!! Героям слава. Хай швидше "Згинуть наші вороженьки"
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