"Превратимся в х*хлов": Портников объяснил войну Путина с украинским языком

Президент России Владимир Путин стремится заставить Украину забыть об украинском языке. Только в таком случае он сможет сохранить современную Российскую империю и подчинить нашу страну себе.

Такое мнение выразил украинский журналист, публицист Виталий Портников в статье для "Эспрессо", подчеркнув, что именно украинский язык, а не его носители, является главным камнем преткновения для страны-агрессора.

"Главным врагом Путина, как и любого российского шовиниста, остается даже не украинский народ, а украинский язык. Без языка украинский народ превращается в фольклорное недоразумение, "хохлов", которые годятся только для того, чтобы отплясывать гопак перед "старшим братом" и лепить для него вареники с вишнями. Не случайно в Российской империи не существовало не только самих украинцев, но и прежде всего их языка, который считался смешным диалектом "настоящего", великорусского", – пишет он.

Портников напомнил, что известный русский литературный критик Виссарион Белинский, который был знатоком творчества Александра Пушкина, упрекал Тараса Шевченко в том, что тот написал свой "Кобзарь" на "диалекте". В его представлении, мужиков нельзя было сбивать с толку, ведь они обязаны читать Пушкина на "правильном" языке.

"Для современных русских их все – не Пушкин, а Путин. И отступать в борьбе против украинского языка и культуры российский президент не намерен. Именно поэтому Россия уже вторично требует рассмотреть в Совете Безопасности ООН вопрос о законе об украинском языке – мотивируя это тем, что закон 16 июля начинает действовать. Казалось бы, какое значение имеет вопрос функционирования украинского языка для международного сообщества? Но для Кремля – определяющее. Это закон, который ставит под сомнение самое будущее империи Путина", – объяснил журналист.

Владимир Путин

"Не будут украинцы говорить на своем языке – будет Российская империя. Вернутся они к родному языку – и она исчезнет, не сможет диктовать обширным регионам Украины свои правила выживания и конфронтации с цивилизованным миром. Вот почему для Кремля так важно, чтобы украинцы оставались русифицированными, чтобы в Украине была денационализированная власть, которая не сможет защитить интересы украинского народа и его языка, чтобы любая возможность возвратить украинцам их собственную цивилизацию подменялась суррогатами", – добавил Портников.

И в этом своем стремлении остановить развитие Украины, подчеркивает он, Москва готова обратиться даже к помощи Совета Безопасности ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Петербургском международном экономическом форуме Путин заявил, что Украина сформировалась "на краю Российской империи". При этом российский лидер отметил, что украинцы, русские и белорусы якобы являются одним народом и подчеркнул, что в свое время не было никакой Украины.

Журналист Роман Цимбалюк ярко прошелся по имперской речи Путина. Украинец навел ему неопровержимые факты, которые доказывают, что в определенные периоды Россия вообще не присутствовала как государство на политической карте мира.

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