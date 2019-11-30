Превращают в пустыню: в Крыму оккупанты выставили охрану возле водопровода

Оккупационным войскам России в аннексированном Крыму приходится охранять водопроводную трубу от жителей, которые страдают от засухи на полуострове.

Об этом идет речь в материале "Свободной прессы". Отмечается, что на гарнизон Перевальное возле троллейбусной трассы Симферополь-Алушта провели трубопровод, чтобы обеспечить условия для службы.

Ранее на этом месте был естественный источник, однако поскольку запасы воды заканчивались, ее давали только по расписанию.

В Крыму оккупанты выставили охрану возле водопровода

В связи с катастрофической ситуацией Россия перебросила в Перевальное отдельный трубопроводный батальон Южного военного округа, стоящий в Ставропольском крае. Они подвели к поселку воду из Балановского водохранилища.

"Однако на смену одной беде пришла другая. Теперь военным приходится регулярными патрулями охранять заветную и длиннющую трубу от самовольных и несанкционированных врезок совершенно невоенных местных жителей. Которым тоже пить хочется", – отметил автор.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ решило увеличить на 10% зарплаты контрактников, которые несут военную службу на аннексированном полуострове. Крым предложили отнести к "пустынным и безводным местностям", поскольку с 2014 года, после оккупации, там наблюдается серьезная нехватка пресной воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Крыму полностью высохли многие реки, а водохранилища стремительно мелеют.

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