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1 декабря • обновлено в 06:21
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Превращают в пустыню: в Крыму оккупанты выставили охрану возле водопровода

21.1т
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Оккупационным войскам России в аннексированном Крыму приходится охранять водопроводную трубу от жителей, которые страдают от засухи на полуострове.

Об этом идет речь в материале "Свободной прессы". Отмечается, что на гарнизон Перевальное возле троллейбусной трассы Симферополь-Алушта провели трубопровод, чтобы обеспечить условия для службы.

Ранее на этом месте был естественный источник, однако поскольку запасы воды заканчивались, ее давали только по расписанию.

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В Крыму оккупанты выставили охрану возле водопровода

В Крыму оккупанты выставили охрану возле водопровода

В связи с катастрофической ситуацией Россия перебросила в Перевальное отдельный трубопроводный батальон Южного военного округа, стоящий в Ставропольском крае. Они подвели к поселку воду из Балановского водохранилища.

"Однако на смену одной беде пришла другая. Теперь военным приходится регулярными патрулями охранять заветную и длиннющую трубу от самовольных и несанкционированных врезок совершенно невоенных местных жителей. Которым тоже пить хочется", – отметил автор.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ решило увеличить на 10% зарплаты контрактников, которые несут военную службу на аннексированном полуострове. Крым предложили отнести к "пустынным и безводным местностям", поскольку с 2014 года, после оккупации, там наблюдается серьезная нехватка пресной воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Крыму полностью высохли многие реки, а водохранилища стремительно мелеют.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым Крым без воды
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Все началось с того,что х о х л о м р а з и перекрыли Крымский канал.
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Жукова Тоня
Жукова Тоня
Сафиуллин Дамир, мозгами надо было думать, прежде чем грабить соседей. Хотя, думать мозгами - это не про русню))
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Жукова Тоня
Жукова Тоня
Сафиуллин Дамир, оккупированные территории снабжает оккупант. При чем тут Украина? Свои территории Украина снабжает. Или ты хочешь, чтобы тебя ограбили, а ты своим грабителям водичку в клювике приносить будешь?))
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2
Николаев Олег
Николаев Олег
Надо делать зону безопасности до Днепра и закрыть вопрос. Так многие делают. Израиль например, который любит ставить в пример местная Шапиро. Никакой оккупации, просто войска вводятся и не уходят никогда. Зона борьбы с экологическим бедствием.
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6
1
Николаев Олег
Николаев Олег
Жукова Тоня, украшня ваша что построила? Вы только проедаете от русских оставшееся.
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1
Жукова Тоня
Жукова Тоня
Николаев Олег, да, русня только грабить и отбирать чужое умеет. Построить сами не умеют. И зачем? Отобрать проще.))
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...В Крыму оккупанты выставили охрану возле водопровода..." - скоро они, с@ки, вынуждены будут выставить караулы возле продовольственных магазинов. На территории казармы всё по распорядку - и вода с хлебом насущным тоже. И количество, и время приема.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Свавильный Николай, какой ты ограниченный. Читаю тебя не первый раз, такую ересь несёшь.
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