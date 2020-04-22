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Костянтин Єфименко
Костянтин Єфименко
Голова наглядової ради фармацевтичної компаніі "Біофарма" Все статьи автора

Препарати з плазми крові перехворілих на коронавірус: Біофарма приєдналася до розробки

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1. Світові лідери у виробництві препаратів із плазми крові компанії Takeda та CSL створили Альянс. До нього приєднались інші глобальні компанії - Octapharma, Biotest, BPL, LFB, Sanquin, GreenCros, ADMA Biologics. Безпрецедентна подія в галузі фракціонування плазми крові!

2. Мета Альянсу - поєднання зусиль заради розробки гіперімунного імуноглобуліну для ефективного лікування Covid19.

3. Метод - заготівля плазми від донорів, які подолали Covid19; виробництво імуноглобуліну з високими титрами антитіл до Covid19, розробка програм лікування із застосуванням імуноглобуліну.

Пандемія коронавірусноі інфекції охопила усю планету. Виклики безпрецедентні і для системи охорони здоров’я, і для бізнесу, і для самого життя. В Україні захворіли тисячі людей, 161 чоловік померли. Вчені з усього світу б’ють на сполох. Люди налякані. Ніхто не розуміє, скільки такий стан триватиме і до яких наслідків призведе. Біофарма не може стояти осторонь глобального виклику, пов’язаного з пандемією коронавірусноі інфекції. Біофарма - українська компанія, лідер у Східній Європі та країнах СНД, і ми приєдналися до міжнародного Альянсу. Чотири плазма центри Біофарми в Сумах, Харкові, Дніпрі та Черкасах, впевнений, що і комунальні станції переливання крові України, національний завод із фракціонування плазми, фахівці Біофарми і медики України долучаються до роботи.

Нам не байдуже!

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Костянтин Єфименко Костянтин Єфименко
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Костянтина Єфименка
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