"Предатель, зелебобик, конченный": бывший узник Кремля раскритиковал пресс-конференцию с Сенцовым

Бывший узник Кремля Геннадий Афанасьев, чьи показания стали основанием для задержания Олега Сенцова, раскритиковал журналистов на пресс-конференции режиссера и Александра Кольченко.

"Зачем пять лет ждать Героев из плена, чтобы полконференции задавать вопросы обо мне?" – возмутился он на своей странице в Facebook.

"Я уже сто раз сказал, что я предатель, зелебобик, конченный и все такое. Интересного ничего нет? Мне теперь стыдно не за себя, а за журнаш", – добавил он.

Напомним, 10 сентября на совместной пресс-конференции с Александром Кольченко в Киеве Олег Сенцов, в частности, сказал, что не держит зла на Геннадия Афанасьева.

Геннадий Афанасьев и Олег Сенцов Коллаж

Геннадий Афанасьев, как и Юрий Солошенко, был среди украинских политзаключенных, которых Кремль удерживал в плену.

В частности, Афанасьев был приговорен в России по политически мотивированному "делу Сенцова-Кольченко" к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Дело Афанасьева рассматривали в особом порядке, так как он дал показания против других фигурантов. Однако на процессе по делу Сенцова и Кольченко Афанасьев отказался от показаний, заявив о пытках во время допроса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее стало известно, что Афанасьев поддерживал контакт с Сенцовым и Кольченко, которых осудили в России по сфабрикованным уголовным делам, посредством писем.

Позже появилось видео, где Афанасьев дает показания против Сенцова.

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