Главная Новости
11 сентября • обновлено в 00:18
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Предатель, зелебобик, конченный": бывший узник Кремля раскритиковал пресс-конференцию с Сенцовым

7.1т Читать материал на украинском

Бывший узник Кремля Геннадий Афанасьев, чьи показания стали основанием для задержания Олега Сенцова, раскритиковал журналистов на пресс-конференции режиссера и Александра Кольченко.

"Зачем пять лет ждать Героев из плена, чтобы полконференции задавать вопросы обо мне?" – возмутился он на своей странице в Facebook.

"Я уже сто раз сказал, что я предатель, зелебобик, конченный и все такое. Интересного ничего нет? Мне теперь стыдно не за себя, а за журнаш", – добавил он.

Новости
"Предлагали перейти на сторону врага": освобожденный украинский моряк рассказал о российском плене

Напомним, 10 сентября на совместной пресс-конференции с Александром Кольченко в Киеве Олег Сенцов, в частности, сказал, что не держит зла на Геннадия Афанасьева.

Геннадий Афанасьев и Олег Сенцов

Геннадий Афанасьев и Олег Сенцов

Коллаж

Геннадий Афанасьев, как и Юрий Солошенко, был среди украинских политзаключенных, которых Кремль удерживал в плену.

В частности, Афанасьев был приговорен в России по политически мотивированному "делу Сенцова-Кольченко" к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Дело Афанасьева рассматривали в особом порядке, так как он дал показания против других фигурантов. Однако на процессе по делу Сенцова и Кольченко Афанасьев отказался от показаний, заявив о пытках во время допроса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Темы
Обмен пленными Украинские политзаключенные в России Российско-украинский конфликт
Персоны
Геннадий Афанасьев Олег Сенцов Александр Кольченко
Место
Украина
Теги
политзаключенный обмен
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
19
9
Смешно
2
Интересно
13
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Serov Oleg
Serov Oleg
вообщем,все как у свидомого скота..афанасьев с радостью сдал "режиссера",тот даже не обиделся,потому что сам готов сдать кого угодно,чтоб шкуру свою спасти...гены предательства и стукачества у майданутой плесени-это навсегда...
Показать комментарий полностью
Ответить
6
2

Блоги / мнения

ads pixel