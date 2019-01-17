Праздник Солнца Непобедимого: украинские язычники поддержали перенос Рождества

Украине стоит праздновать Рождество по католическому календарю, 25 декабря. Ведь именно эта дата является "Рождением Солнца Непобедимого".

Такое мнение в программе "Бурчук LIVE" на ObozTV выразил основатель Русского клуба Украины, исповедник Александр Ваврик. Он напомнил, что 25 декабря было назначено Рождеством католической церковью в период насильственного внедрения христианства.

"Патриарх католической церкви Иоанн Павел Второй говорил в одном из своих интервью: когда родился Иисус Христос, церковь не знает, документов никаких не осталось. А до этого язычники праздновали рождение Солнца, которое логично было праздновать как раз тогда, когда солнышко начинало подниматься над горизонтом. То есть, 25 декабря", – пояснил Ваврик.

Он подчеркнул, что именно на это число выпадает зимнее солнцестояние – начало астрономического года и начало нового витка планеты вокруг Солнца.

"А при насильственном введении христианства стремились затенить все обряды и традиции солнечного рождества – 12 блюд, колядки и т.д. Вот и решили тогда: давайте будем праздновать день рождения Иисуса тоже 25 декабря. И церковь начала праздновать его только в пятом веке", – рассказал исповедник.

Рождество

Поэтому, уверен Ваврик, если Украина хочет получить единство народа, то стоит прислушиваться к солнечным циклам. Всем украинским конфессиям: и язычникам, и православным, и католикам, стоит праздновать Рождество именно 25 декабря.

"Это светлая дата, рождение новой жизни, нового солнца, нового жизненного цикла в один день. Эта позитивная энергия будет входить в резонанс и её будет больше", – подытожил исповедник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Религиовед Людмила Филипович уверена, что Украина будет праздновать Рождество 25 декабря только когда перейдет на более высокий уровень самосознания.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заверил, что вопрос переноса Рождества будет подниматься только когда поступит запрос от украинского общества.

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