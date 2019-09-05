"Позор! Госизмена!" Украинцев шокировало освобождение Цемаха

Украинцев разозлило решение апелляционного суда Киева освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.

Резкая реакция появилась в сети сразу после того, как стало известно, что Цемаха отпустили прямо в здании суда.

Украинцы потребовали дать судье пожизненное за принятое решение и раскритиковали нынешнюю власть.

На освобождение Цемаха отреагировала нардеп Ирина Геращенко.

"5 лет команду Порошенко унижали и поливали грязью все, кому не лень, за проголосованный в сентябре 2014 закон об амнистии. Который, кстати, так и не вступил в действие. Но, ключевое, в законе четко было записано – под амнистию не подпадают имеющие отношение к сбиванию МН17. Мы стремились выиграть и переиграть Россию и делали все, чтоб весь мир не "Сделал нас вместе". Но мы сделали себя сами", – написала она.

Волонтер Мирослав Гай отметил, что теперь РФ получит "доказательства", что "Боинг" сбила Украина.

"Мы не просто террориста Цемах отпустили, мы пренебрегли международным правосудием, более того, мы помешали международном следствию в раскрытии преступления. Еще хуже – это соучастие в преступлении. Теперь нас еще и будут заставлять, чтобы наши освобождены досиживали сроки в Украине", – написал Гай.

"В СБУ операцию готовили более года. Выманивали из норы. Закидывали своих оперативников. Месяцами вычисляли. Обеспечивали парней снаряжением и оружием. Скидывали бабло на подкуп аборигенов. Работали техники. Привлекали оборудование, о котором неудобно говорить. Угробили неимоверные ресурсы. Но таки вытащили на свет божий урода, который причастен к убийству трёх сотен людей. Но его отпускают!.. Под личное обязательство! Ещё раз: Террориста. Отпускают. Под личное обязательство. Я точно в европейской Украине живу?" – возмутился активист Тим Златкин.

Журналист Виталий Портников заявил, что после данного решения репутация Украины будет втоптана в грязь.

"Освобождение судом Владимира Цемаха – отличная иллюстрация того, как украинская власть будет решать вопросы обмена пленными. Если Кремлю нужен Цемах, а его выдача Москве – плевок в лицо международным партнерам, то можно поиграть в "независимый суд" и нерасторопные правоохранительные органы, от которых Цемах не сегодня, так завтра просто сбежит. Это и будет наш подарок Путину, после которого российский президент сможет сделать ответный жест. Если захочет, конечно", – считает журналист.

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Звільнення з-під арешту колишн. бойовика з окуп. тер-рій В.Цемаха-крок в бік Росії, її виправдання за збитий #MH17.Це єдина особа,що може свідчити для притягння Росії до відповідальності.Ще один доказ керованості суддями на догоду баченню деяких осіб у владі. #червоналінія — Ivanna Klympush (@IKlympush) September 5, 2019

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