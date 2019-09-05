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5 сентября • обновлено в 13:40
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"Позор! Госизмена!" Украинцев шокировало освобождение Цемаха

8.5т Читать материал на украинском

Украинцев разозлило решение апелляционного суда Киева освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.

Резкая реакция появилась в сети сразу после того, как стало известно, что Цемаха отпустили прямо в здании суда.

Украинцы потребовали дать судье пожизненное за принятое решение и раскритиковали нынешнюю власть.

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"Козырь" Путина: кто такой Цемах и зачем он России

На освобождение Цемаха отреагировала нардеп Ирина Геращенко.

"5 лет команду Порошенко унижали и поливали грязью все, кому не лень, за проголосованный в сентябре 2014 закон об амнистии. Который, кстати, так и не вступил в действие. Но, ключевое, в законе четко было записано – под амнистию не подпадают имеющие отношение к сбиванию МН17. Мы стремились выиграть и переиграть Россию и делали все, чтоб весь мир не "Сделал нас вместе". Но мы сделали себя сами", – написала она.

Волонтер Мирослав Гай отметил, что теперь РФ получит "доказательства", что "Боинг" сбила Украина.

"Мы не просто террориста Цемах отпустили, мы пренебрегли международным правосудием, более того, мы помешали международном следствию в раскрытии преступления. Еще хуже – это соучастие в преступлении. Теперь нас еще и будут заставлять, чтобы наши освобождены досиживали сроки в Украине", – написал Гай.

"В СБУ операцию готовили более года. Выманивали из норы. Закидывали своих оперативников. Месяцами вычисляли. Обеспечивали парней снаряжением и оружием. Скидывали бабло на подкуп аборигенов. Работали техники. Привлекали оборудование, о котором неудобно говорить. Угробили неимоверные ресурсы. Но таки вытащили на свет божий урода, который причастен к убийству трёх сотен людей. Но его отпускают!.. Под личное обязательство! Ещё раз: Террориста. Отпускают. Под личное обязательство. Я точно в европейской Украине живу?" – возмутился активист Тим Златкин.

Журналист Виталий Портников заявил, что после данного решения репутация Украины будет втоптана в грязь.

"Освобождение судом Владимира Цемаха – отличная иллюстрация того, как украинская власть будет решать вопросы обмена пленными. Если Кремлю нужен Цемах, а его выдача Москве – плевок в лицо международным партнерам, то можно поиграть в "независимый суд" и нерасторопные правоохранительные органы, от которых Цемах не сегодня, так завтра просто сбежит. Это и будет наш подарок Путину, после которого российский президент сможет сделать ответный жест. Если захочет, конечно", – считает журналист.

"Позор! Госизмена!" Украинцев шокировало освобождение Цемаха
"Позор! Госизмена!" Украинцев шокировало освобождение Цемаха
"Позор! Госизмена!" Украинцев шокировало освобождение Цемаха

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.

  • Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.

  • При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.

  • Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

  • Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.

  • 30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха.

  • 3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.

  • В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Владимир Цемах
Место
Украина
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Пуканы свидомые рвутся, значит усё правильно делается))
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Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
Ну якшо це не зрада національних інтересів, то що тоді зрада?!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Бу-га-га! Треба надеть траурные вышиванки и напомнить себе хором, шо щеее не вмэээрла Ууукраииинаа :-)
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