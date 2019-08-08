Пожар на птицефабрике: кто владеет "Ясенсвітом"

Владельцы птицефабрики "Ясенсвіт", на которой в четверг, 8 августа, произошел крупный пожар, входят в топ-100 самых богатейших людей Украины.

Владельцами компании компания Ovostar Union, в состав которой входит торговая марка "Ясенсвіт" являются Виталий Вересенко и Борис Беликов.

Киевлянин Вересенко с 1999 по 2001 гг занимал должность генерального директора ЗАО "Малиновое", которое занималось производством и реализацией куриных яиц.

Виталий Вересенко focus.ua

С 2003 года является членом Совета директоров Ассоциации "Союз птицеводов Украины".

Вересенко владеет Жашковским межхозяйственным комбикормовым заводом в с. Скибин (Черкасская обл.), площадкой по выращиванию молодняка, инкубаторную станцию в г. Кагарлык (Киевская обл.) и имущественный комплекс Ставищанской птицефабрики в пгт. Ставище (Киевская обл.).

Украинский бизнесмен Беликов свою профессиональную деятельность начал в ООО "Укроптсервис". С 1997 года работал заместителем директора ООО "УКРАГРОТРЕЙД".

Борис Беликов

В 1999 году основал компанию "Борисполь Агро Трейд". Через год приобрел птицефабрику "Украина" и основал торговую компанию "Крушинский птицекомплекс". На базе птицефабрики создан завод яичных продуктов Ovostar.

С 2003 года также является членом Совета директоров Ассоциации "Союз птицеводов Украины".

В 2008 году Виталий Вересенко и Борис Беликов объединили компании "Малиновое" и "Борисполь Агро Трейд", став совладельцами группы компаний Ovostar Union.

В 2017 году Борис Беликов и Виталий Вересенко впервые попали в рейтинг журнала Focus "100 богатейших украинцев". По состоянию на 2019 году бизнесмены расположились на 60 и 61 позиции соответственно. Согласно данным журнала их состояние оценивается по $125 млн на каждого.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в городе Васильков Киевской области на территории птицефабрики "Ясенсвіт" в среду, 7 августа, произошел пожар. Возгорание произошло в 20:00, а уже спустя полтора часа пожарники отчитались, что огонь на площади 2500 кв. м ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.

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