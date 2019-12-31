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1 января • обновлено в 00:52
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"Мира нам всем!" Зеленский поздравил украинцев с Новым годом: видеообращение президента

13.3т
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Президент Украины Владимир Зеленский в ночь с 31 декабря на 1 января поздравил граждан страны с Новым годом-2020 и Рождеством.

Видеообращение главы государства в новогоднюю ночь транслировалось украинскими телеканалами (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Очень часто при обращении президента мы выключаем звук, чтобы перейти к бутербродов со шпротами и оливье. Сегодня будет иначе", – начал обращение он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скрин видео

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Зеленский признался, где будет праздновать Новый год

Главным посылом поздравления было то, что все украинцы разные, однако в этом – сила нации и страны.

"В нашем паспорте не указано – правильный или неправильный украинец", – подчеркнул президент.

По его словам, объединить всех граждан должно одно правило: "Научиться жить вместе, с уважением ради будущего нашей страны".

"В нашей истории немало эпизодов, которые нас объединяют. И мы научились быть единой страной эпизодически. В новом году нам надо быть единой страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей", – заявил Зеленский.

В конце своей речи украинский глава пожелал согражданам в 2020 году уважать друг друга, быть здоровыми, богатыми и иметь много поводов для улыбок. "Мира нам всем", – добавил президент.

"Желаю всем хорошо отдохнуть, выспаться, не переесть и, конечно, легкого и приятного головокружения утром", – отметил он.

Интересно, что в поздравлениях также приняли участие известные личности с разных уголков Украины: спортсмены, культурные деятели и политики.

Новость дополняется...

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, 31 декабря украинские политики, в частности спикер Рады Дмитрий Разумков и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, поздравили сограждан с новогодними праздниками. Они записали праздничные ролики.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Новый год
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
политика видео Новый Год-2020
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Комментарии
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Её Маё Виктор
Её Маё Виктор
Мебливанный Марк петю послушай что он говорил в том году вот точно стошнило
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Kv Vovik
Kv Vovik
Вот это обращение настоящего Президента а не коммунистического агента КГБ-ФСБ Порошенко, казнократа по генам как отец. Слава Украине!!! Героям Слава!!!
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Мебливанный Марк
Мебливанный Марк
Противно слушать. Трепло
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Kv Vovik
Kv Vovik
Мебливанный Марк, А ты что его член во рту у себя потрепал. Петух долблёный.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Мебливанный Марк, ну так не трепись, жыд пархатый.
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