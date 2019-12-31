"Мира нам всем!" Зеленский поздравил украинцев с Новым годом: видеообращение президента

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь с 31 декабря на 1 января поздравил граждан страны с Новым годом-2020 и Рождеством.

Видеообращение главы государства в новогоднюю ночь транслировалось украинскими телеканалами (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Очень часто при обращении президента мы выключаем звук, чтобы перейти к бутербродов со шпротами и оливье. Сегодня будет иначе", – начал обращение он.

Владимир Зеленский Скрин видео

Главным посылом поздравления было то, что все украинцы разные, однако в этом – сила нации и страны.

"В нашем паспорте не указано – правильный или неправильный украинец", – подчеркнул президент.

По его словам, объединить всех граждан должно одно правило: "Научиться жить вместе, с уважением ради будущего нашей страны".

"В нашей истории немало эпизодов, которые нас объединяют. И мы научились быть единой страной эпизодически. В новом году нам надо быть единой страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей", – заявил Зеленский.

В конце своей речи украинский глава пожелал согражданам в 2020 году уважать друг друга, быть здоровыми, богатыми и иметь много поводов для улыбок. "Мира нам всем", – добавил президент.

"Желаю всем хорошо отдохнуть, выспаться, не переесть и, конечно, легкого и приятного головокружения утром", – отметил он.

Интересно, что в поздравлениях также приняли участие известные личности с разных уголков Украины: спортсмены, культурные деятели и политики.

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Напомним:

В новогоднюю ночь-2019 Владимир Зеленский уже обращался с телеэкранов к украинцам.

Тогда он объявил, что будет баллотироваться на выборах президента страны весной 2019 года, на которых впоследствии одержал победу.

При этом речь Зеленского "сместила" начало обращения тогдашнего президента Петра Порошенко, что вызвало бурное обсуждение.

Телеканалу 1+1, который транслировал видео с Зеленским, пришлось объяснять свое решение.

Как писал OBOZREVATEL, 31 декабря украинские политики, в частности спикер Рады Дмитрий Разумков и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, поздравили сограждан с новогодними праздниками. Они записали праздничные ролики.

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