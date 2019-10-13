Появились данные об устроившей переполох на марафоне Зеленского женщине

Обратившаяся со скандалом к президенту Владимиру Зеленскому во время пресс-марафона женщина назвала ему несуществующий адрес прописки.

Об этом говорится в расследовании издания "Наше місто". Журналисты отправились в Днепр, однако не нашли названный женщиной адрес.

Женщина представилась Ниной Мещеряковой и потребовала от Зеленского разобраться с вопросом "захвата ее имущества". После вопроса главы государства она заявила, что прописана в Днепре и живет по адресу ул. Маяковского, 51.

"Несмотря на то, что живет женщина в Днепре, Нину Андреевну чаще встречают возле Офиса Президента, поближе к скоплению журналистов. В руках плакат с лозунгами и призывом наказать рейдеров. Имени и телефона женщина не называет. Более того, на предложение помочь в сложившейся ситуации отказывает. По словам Нины, все что ей нужно — раскопать и осветить факт бандитского беспредела", – сообщили авторы расследования.

Журналисты попытались найти женщину в Днепре, однако выяснилось, что такого адреса не существует. По словам чиновников, по ул. Маяковского всего 3 жилых дома, среди которых нет 51.

В итоге журналисты нашли женщину по адресу ул. Академика Янгеля, где она проживает уже долгое время. Двери журналистам никто не открыл. Соседи описали женщину, как очень активную и "живую" личность.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем запомнится прес-марафон президента в модной столовой.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!