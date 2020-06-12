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12 июня • обновлено в 08:37
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Коронавирус в Украине не утихает: появилась статистика Минздрава на 12 июня

  • В Украине подтверждены уже 29 753 случаев инфицирования коронавирусом

  • По сравнению с предыдущим днем за прошедшие сутки количество больных почти не изменилось – 683 новых зараженных

  • От COVID-19 в стране умерли 870 человек, а 13 567 полностью побороли болезнь

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По состоянию на утро пятницы, 12 июня, в Украине официально подтверждены 29 753 случаев коронавирусной инфекции. Из них 683 были обнаружены за прошедшие сутки.

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От COVID-19 в стране умерли уже 870 человек (+16 за сутки), а 13 567 пациентов (+426) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО.

Статистика коронавируса в Украине

Статистика коронавируса в Украине

По сравнению с предыдущим днем, когда был установлен рекорд по количеству зараженных в Украине за все время эпидемии, за прошедшие сутки количество больных уменьшилось всего на три человека.

Коронавирус в Украине не утихает: появилась статистика Минздрава на 12 июня
Коронавирус в Украине не утихает: появилась статистика Минздрава на 12 июня

Ранее OBOZREVATEL писал, что по состоянию на 12 июня коронавирусом в Украине и мире заразились более 7,5 млнчеловек. За последние сутки было обнаружено почти 137 тысяч инфицированных.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 753.

    Вылечились: 13 567. Умерли: 870.

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