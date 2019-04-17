"Повесим на каждом столбе!" Ницой резко обратилась к нардепам. Видео

Украинская писательница и защитница государственного языка Лариса Ницой резко обратилась к народным депутатам, призвав проголосовать за проект закона №5679-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

На своей странице в Facebook она записала видеообращение к нардепам, которые за пять лет работы в парламенте не приняли данный закон. Ницой подчеркнула, что у политиков будет неделя после второго тура выборов президента, чтобы принять все правки.

"Хоть ночуйте в той Верховной Раде, а закон о языке, чтобы был. Пять лет вам не хватило. Мы знаем все фамилии народных депутатов. Распечатаем и повесим на каждом столбе. Осенью, когда будут выборы в ВРУ, каждого украинца приведем до тех списков и ткнем носом - за кого голосовать нельзя. Так, закон дырявый. Но придет время, и украинцы выберут вменяемых депутатов. Они его поправят", – написала она в сети.

Ницой подчеркнула, что все пять лет нардепы не принимали закон, а начали только голосовать, когда о нем заговорил президент Украины.

"Вы дотянули до той критической точки, когда лишите Украину и всех украинцев жизненно необходимого закона. Только не рассказывайте об "Оппоблок", который все это затягивает. Вы тоже на протяжении пяти лет затягивали это. Где вы были раньше? И почему не проголосовали за этот законопроект до выборов. Вы ждали отмашки сверху", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ницой устроила перепалку из-за русского языка, защищая Фарион.

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