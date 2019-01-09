Потепление и дождь: синоптик дала прогноз по Украине 

В Украине 10 января на юге страны, а также в большинстве центральных областей и на востоке ожидаются сложные погодные условия.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, в результате циклонической системы Benjamin ветер усилится до штормовых значений.

По ее прогнозу, на юг и в центр (кроме Винницкой области) придет потепление до оттепели, там будет мокрый снег, местами с дождем, на фоне порывистого ветра местами налипание мокрого снега.

На западе Украины местами выпадет снег, на севере — преимущественно без осадков. Холодная погода ожидается в северных областях — ночью -10...-15 градусов, днем -3...-8 градусов.

На западе 10 января днем -2...-7 градусов, на востоке -1...-4 градуса. В южной части ожидается 0...+4 градуса, в Крыму +2...+6 градусов.

В Киеве ближайшей ночью -10...-14 градусов, завтра днем -4...-7 градусов, без осадков.

По данным гидрометцентра, 10 января в западных и северных областях ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой снег, температура ночью 11-16°, днем ​​3-8° мороза.

На остальной территории снег, днем ​​в южной части мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, ночью в Одесской области, днем ​​местами в южных областях значительные осадки; температура ночью 6-11°, в южных областях 1-6° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем юге страны до 6° тепла. На дорогах страны гололедица.

Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с, в южных, днем ​​и в восточных областях местами порывы 15-20 м/с, метели.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. По их данным, в конце января ожидается потепление и слякоть, а лето не будет слишком жарким.