Потасовка с Сивохо: стало известно о задержаниях

Правоохранители задержали националистов, которые устроили потасовку с секретарем советника СНБО Сергеем Сивохо в КВЦ "Парковый" в Киеве.
Соответствующие видео опубликовали на Telegram-канале Pavlovsky News, а также журналист Ян Доброносов. Напомним, в "Парковом" 12 марта проходила презентация Национальной платформы примирения и единства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На кадрах видно, как силовики заталкивают участников потасовки в автобусы. По словам задержанных, они не знают, куда их везут. Однако один из участников конфликта Роман Чернышев написал на личной странице в Facebook, что всех повезли в Печерское РОВД. Что касается журналистов, то их полиция отказалась пустить в автобусы для съемки.
Полиция задержала участников потасовки с Сивохо
Скриншот видео
Тем временем на странице МВД Украины в Facebook появилось сообщение о том, что полиция Киева начала уголовное производство по факту событий во время презентации Национальной платформы примирения и единства.
"Действия правонарушителей квалифицируют как хулиганство, совершенное группой лиц. В настоящее время в полицию доставили 15 активных участников события. Проводятся мероприятия по установлению других правонарушителей. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", – сказано в заявлении правоохранителей.
Полиция задержала участников потасовки с Сивохо
Скриншот видео
Полиция задержала участников потасовки с Сивохо
Скриншот видео
Полиция задержала участников потасовки с Сивохо
Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 марта Сивохо представил Национальную платформу примирения и единства. В ходе выступления он заявил, что за шесть лет вооруженного конфликта на нем кто-то обогащается, а кто-то умирает и хоронит родных людей. Следовательно, подчеркнул советник секретаря СНБО, Украине нужен мир.
После этого ветеран полка "Азов" Сергей Тамарин сорвал выступление Сивохо, обозвав его предателем и врагом Украины.
Позже конфликт перерос в потасовку. Сивохо после слов Тамарина покинул зал, где проходила презентация, однако представители "Нацкорпуса" пошли за ним. В холле его толкнули, и советник секретаря СНБО упал.
Сивохо отреагировал на скандал и обвинил националистов в разжигании войны.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!