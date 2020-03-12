Потасовка с Сивохо: стало известно о задержаниях

Правоохранители задержали националистов, которые устроили потасовку с секретарем советника СНБО Сергеем Сивохо в КВЦ "Парковый" в Киеве.

Соответствующие видео опубликовали на Telegram-канале Pavlovsky News, а также журналист Ян Доброносов. Напомним, в "Парковом" 12 марта проходила презентация Национальной платформы примирения и единства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как силовики заталкивают участников потасовки в автобусы. По словам задержанных, они не знают, куда их везут. Однако один из участников конфликта Роман Чернышев написал на личной странице в Facebook, что всех повезли в Печерское РОВД. Что касается журналистов, то их полиция отказалась пустить в автобусы для съемки.

Полиция задержала участников потасовки с Сивохо Скриншот видео

Тем временем на странице МВД Украины в Facebook появилось сообщение о том, что полиция Киева начала уголовное производство по факту событий во время презентации Национальной платформы примирения и единства.

"Действия правонарушителей квалифицируют как хулиганство, совершенное группой лиц. В настоящее время в полицию доставили 15 активных участников события. Проводятся мероприятия по установлению других правонарушителей. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", – сказано в заявлении правоохранителей.

Полиция задержала участников потасовки с Сивохо Скриншот видео

Полиция задержала участников потасовки с Сивохо Скриншот видео

Полиция задержала участников потасовки с Сивохо Скриншот видео

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