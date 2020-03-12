Главная Новости
12 марта • обновлено в 13:36
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Потасовка с Сивохо: стало известно о задержаниях

2.7т
Читать материал на украинском

Правоохранители задержали националистов, которые устроили потасовку с секретарем советника СНБО Сергеем Сивохо в КВЦ "Парковый" в Киеве.

Соответствующие видео опубликовали на Telegram-канале Pavlovsky News, а также журналист Ян Доброносов. Напомним, в "Парковом" 12 марта проходила презентация Национальной платформы примирения и единства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как силовики заталкивают участников потасовки в автобусы. По словам задержанных, они не знают, куда их везут. Однако один из участников конфликта Роман Чернышев написал на личной странице в Facebook, что всех повезли в Печерское РОВД. Что касается журналистов, то их полиция отказалась пустить в автобусы для съемки.

Полиция задержала участников потасовки с Сивохо

Полиция задержала участников потасовки с Сивохо

Скриншот видео

Тем временем на странице МВД Украины в Facebook появилось сообщение о том, что полиция Киева начала уголовное производство по факту событий во время презентации Национальной платформы примирения и единства.

"Действия правонарушителей квалифицируют как хулиганство, совершенное группой лиц. В настоящее время в полицию доставили 15 активных участников события. Проводятся мероприятия по установлению других правонарушителей. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", – сказано в заявлении правоохранителей.

Полиция задержала участников потасовки с Сивохо

Полиция задержала участников потасовки с Сивохо

Скриншот видео

Полиция задержала участников потасовки с Сивохо

Полиция задержала участников потасовки с Сивохо

Скриншот видео

Полиция задержала участников потасовки с Сивохо

Полиция задержала участников потасовки с Сивохо

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Сергей Сивохо
Место
Украина Киев
Теги
Национальная полиция Украины Министерство внутренних дел Украины Национальный корпус СНБО
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
26
2
Смешно
3
Интересно
11
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Serov Oleg
Serov Oleg
патриоты дружно обмочились...теперь бус мыть надо...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Утилизировать ypoдов. Место утилизации продезинфицировать.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги