Не попасть впросак: как в Украине устроить детей в школу и детсад

Принятый народными депутатами в 2017 году закон "Об образовании" кардинально изменил правила приема детей в первый класс уже с 2018 года. Главные принципы - отсутствие конкурсов для зачисления и привязка к месту регистрации.

Как будет действовать новая система, и как отдать своего ребенка на обучение - разбирался "Обозреватель".

Как можно попасть в школу

Право на первоочередное зачисление в школу получают дети, которые проживают на территории обслуживания заведения. Достигнув шестилетнего возраста, они гарантированно получают место, независимо от того, является ли школа специализированной или обычной.

Также первоочередное право у детей, чьи брат или сестра уже учатся в школе, или в заведении работает один из родителей.

Закрепление за школами территории обслуживания относится к компетенции местных органов власти. О привязке школ к определенным адресам можно будет узнать в самих учебных заведениях, в районных управлениях образования или на их сайтах.

Ребенок может попасть в школу не по территориальному принципу, но только при условии наличия свободных мест в учреждении. Педсовет школы может провести жеребьевку, но не конкурсы. Также следует отметить, что их будут зачислять по дате рождения, то есть у старших детей будет приоритет.

Как доказать, что ребенок проживает на данной территории

В Министерстве рекомендуют подавать паспорт с пропиской одного из родителей или справку о регистрации по месту жительства. Также подходят выписка из Единого госреестра о регистрации места жительства, копия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица, справка о прохождении службы в воинской части одним из родителей, копию документа о праве собственности на жилье, или же нотариально заверенный документ об аренде жилья.

Что делать арендаторам жилья с детьми школьного возраста

Если родители снимают квартиру, для подтверждения места жительства ребенка они должны подать в школу договор аренды жилья. Если же такого нет, то дети будут учиться в школах, где будут свободные места.

Подача документов

Родители должны подать документы лично в течение с 2 по 31 мая, при этом везти с собой ребенка не обязательно. Родители имеют лишь принести заявление о зачислении и свой паспорт.

С собой необходимо иметь следующие документы:

- свидетельство о рождении или иной документ, удостоверяющий личность.

- медицинскую справку №086-1/о.

- документ об образовании (если ребенок идет во второй и старшие классы).

- Оригинал или копия заключения инклюзивного ресурсного центра о комплексную оценку ребенка с особыми образовательными потребностями, или заключения психолого-медико-педагогической консультации (при наличии).

Приказ о зачислении всех детей до 1-го класса выдается не позднее 1 июня (первая, основная волна зачисления) и публикуется в учебном заведении и на его сайте.

Согласно положению, родители имеют право отправлять тот же самый набор копий документов в другие школы, и при наличии свободных мест, их могут зачесть в заведение не по месту жительства.

Информация о наличии таких мест размещается в заведении, на его сайте или сайте соответствующего органа управления образования в течение трех рабочих дней со дня их появления. Зачисление на свободные места происходит до 15 июня (вторая, дополнительная волна зачисления).

Если не успели вовремя подать документы

Согласно положению, после 15 июня зачисление происходит в таком порядке, что к началу учебного года в школу зачисляются дети, имеющие право на первоочередное зачисление. А в течение учебного года - в порядке поступления заявлений о зачислении.

Если ваша территориальная школа вас не принимает

Согласно документу, администрация школ и местные органы власти будут обязаны "принять исчерпывающие меры" для зачисления всех детей с территории обслуживания. При необходимости - предполагается открытие дополнительных классов, в частности инклюзивных или специальных, или изменение организации образовательного процесса, в частности введение сменности в обучении.

В случае, если вашего ребенка не засчитывают в закрепленной школы, в МОН советуют подать жалобу в местный отдел образования или подать в суд. Обращайтесь в районные управления образования, они обязаны найти место для ребенка в школе.

Решать большинство таких ситуаций должна местная власть. В каких-то очень вопиющих случаях может вмешиваться МОН.

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Правила приема в детсады

Из-за постоянных очередей в учреждения дошкольного образования и процветающей коррупции, было принято сделать процесс принятия детей в учреждения максимально прозрачным и честным. Для этого создали электронные очереди.

Вы сможете самостоятельно узнать состояние очереди, указать льготную категорию, следить за движением обращения в электронном реестре и выбрать садики, которые хотите посещать. Увидеть свою заявку и узнать о том, какие вы в списке на образовательную услугу, можете на странице выбранного вами дошкольного учебного заведения (ДУЗ) в списке заявок

В отличие от нововведений для детей, идущих в 1-й класс, для малышей не существует территориальной привязки к детсаду, а потому родители могут отдавать своих детей в любой понравившийся заведение. Даже в очередь ребенка можно поставить в пять садов, что увеличит шансы на зачисление.

Изменение в подаче документов

Для поступления ребенка в ДУЗ не надо собирать кучу справок, все, что вам нужно, это письменное согласие родителей и свидетельство о рождении ребенка.

С 13 марта вступил в силу приказ Министерства здравоохранения, которым отменяется ряд форм первичной учетной документации, в частности медицинская карта ребенка для поступления в школу и детский сад.

Как позже уточнили в МОН, для зачисления ребенка в садик нужно предоставить две справки. Это форма 086-1/о и называется она "Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра". Такая справка заполняется на детей для зачисления как в учреждения дошкольного образования, так и в общие средне-образовательные учебные заведения. Осталась актуальной форма 063-о, где указано порядок проведения профилактических прививок.

Как ранее сообщал "Обозреватель", в Украине должны проверить школы, детсады и ТРЦ на безопасность.