Снег и морозы: синоптик уточнила прогноз по Украине

В Украине в выходные, 26 и 27 октября, синоптическая ситуация не изменится. Днем температура воздуха составит +13... +18, на Западе до +22 градусов. Все так же будет много туманов, в то же время — без осадков.

Об этом сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, эти выходные станут завершающим этапом длительного периода теплой октябрьской погоды, а следующие уже могут быть с морозами и даже мокрым снегом.

"Завершается октябрь — идет себе куда-то тепло. Уже с понедельника температура воздуха начнет постепенно снижаться", — написала она.

Следующие выходные уже могут быть с морозами и даже мокрым снегом

В частности, в Киеве субботу и воскресенье, 26-27 октября, будут туманными, без дождя. Днем ожидается до +15 градусов.

Затем в столицу придет похолодание: в понедельник будет +12, во вторник и среду — около +10 и +8 градусов соответственно. А вот ночи к концу следующей недели уже будут с настоящими "минусами".

"Ждем хороших выходных, отопления, надеемся, что изменение синоптической ситуации разгонит туман и даст подышать свежим во всех смыслах воздухом", — подбодрила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики уточнили прогноз на ноябрь в Украине. Так, начало месяца будет погожим, а температура воздуха будет держаться выше нуля. В отдельных регионах возможны небольшие дожди. Действительно холодно в стране станет лишь в конце ноября.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся