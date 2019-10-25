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25 октября • обновлено в 13:54
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Снег и морозы: синоптик уточнила прогноз по Украине

2.3т Читать материал на украинском

В Украине в выходные, 26 и 27 октября, синоптическая ситуация не изменится. Днем температура воздуха составит +13... +18, на Западе до +22 градусов. Все так же будет много туманов, в то же время — без осадков.

Об этом сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, эти выходные станут завершающим этапом длительного периода теплой октябрьской погоды, а следующие уже могут быть с морозами и даже мокрым снегом.

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"Завершается октябрь — идет себе куда-то тепло. Уже с понедельника температура воздуха начнет постепенно снижаться", — написала она.

Следующие выходные уже могут быть с морозами и даже мокрым снегом

Следующие выходные уже могут быть с морозами и даже мокрым снегом

В частности, в Киеве субботу и воскресенье, 26-27 октября, будут туманными, без дождя. Днем ожидается до +15 градусов.

Затем в столицу придет похолодание: в понедельник будет +12, во вторник и среду — около +10 и +8 градусов соответственно. А вот ночи к концу следующей недели уже будут с настоящими "минусами".

"Ждем хороших выходных, отопления, надеемся, что изменение синоптической ситуации разгонит туман и даст подышать свежим во всех смыслах воздухом", — подбодрила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики уточнили прогноз на ноябрь в Украине. Так, начало месяца будет погожим, а температура воздуха будет держаться выше нуля. В отдельных регионах возможны небольшие дожди. Действительно холодно в стране станет лишь в конце ноября.

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Тема
Погода в Киеве
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Теги
погода выходные Туман в Киеве
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Всеравно отопление включать рано, дорого и недоступно.
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