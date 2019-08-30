Последнее дыхание лета: синоптики уточнили прогноз по Украине

В пятницу, 30 августа, погоду в Украине будет определять теплая и сухая воздушная масса.

При этом к западным районам страны днем подойдет более влажный воздух, сообщает Укргидрометцентр. В частности, днем там ожидается местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, на Закарпатье и побережье Чорного моря 14-19°, в восточных, Черниговской и Сумской областях местами 5-8° тепла; днем 24-29°, в западной части местами 30-33°.

Лето в Украине заканчивается Иллюстрация

В Киеве 30 августа будет сухо. Температура ночью 13-15°, днем 26-28°.

Как писал OBOZREVATEL, уже появились прогнозы погоды на начало осени в Украине. По данным Укргидрометцентра, первые недели сентября порадуют теплой и солнечной погодой, а уже с середины месяца стоит ожидать похолодания.

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