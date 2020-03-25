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25 марта • обновлено в 13:16
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Посевной календарь на апрель 2020 в Украине: что и когда садить

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Посевной календарь на апрель 2020 в Украине предусматривает пояснение, когда лучше посеять рассаду и затем высадить ее.

Так, в этом месяце стоит успеть привести в порядок сад, выполнить профилактическую обработку деревьев и кустов.

Лунный посевной календарь на апрель показывает, когда работать на земле категорически нельзя, поэтому стоит внимательно отслеживать те дни, когда разрешено заниматься растениями.

Посевной календарь на апрель 2020

Посевной календарь на апрель 2020

Иллюстрация

Посевной календарь на апрель 2020

Посевной календарь на апрель 2020 в Украине: что и когда садить
Посевной календарь на апрель 2020 в Украине: что и когда садить
Посевной календарь на апрель 2020 в Украине: что и когда садить
Посевной календарь на апрель 2020 в Украине: что и когда садить

zelenasadyba.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году праздник Воскресения Христова (Пасхи) выпадает на 19 апреля, в связи с чем украинцы будут отдыхать три дня – с 18 по 20 апреля.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Украина
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