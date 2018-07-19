Так, друзья, сегодня будет давно назревший и интересный пост — о том, как выглядят среднестатистические любители СССР. Я давно наблюдаю за теми, котому больше всего хочется вернуться в Советский Союз, и составил нечто вроде обобщённого портрета. Периодически такие товарищи наведываются и в комментарии к моему блогу — так что можете сами сравнить, похоже или нет получилось, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Что интересно, большинство фанатов СССР — это мужчины. Видимо, женщины как-то более приземлённо и реалистично смотрят на вещи) Ладно, не буду забегать вперёд — обо всём этом по порядку будет в посте. Заходите под кат, там интересно.

Возраст любителя СССР.

По моим наблюдениям, больше всего СССР любят люди в возрасте 40-60 лет — то есть те, в жизни которых советский период пришелся на детство, юность и раннюю молодость. Это легко объяснимо — в детстве и юности у человека практически нет забот, за него всё решают родители, и он пока что ещё не думает о том, как он будет выживать на зарплату — просто учится в школе либо институте, и будущее кажется прекрасным и удивительным.

По этой же причине я встречаю намного меньше пожилых любителей СССР (от 60-65 и старше) — эти люди застали советский строй уже в сознательном возрасте, успели там поработать, пооткладывать деньги и понять, что к чему в этой системе, и поэтому практически не испытывают ностальгии по тем временам — так как хорошо помнят, какие усилия нужно было прикладывать в СССР, чтобы можно было более-менее прилично существовать, и сколько вокруг было "нельзя".

Пол любителя СССР.

Большинство активных любителей СССР, включая радикальных сталинистов — мужчины. Думаю, так происходит от того, что мужчины в целом любят порассуждать на абстрактные темы, повспоминать прошлое, тогда как женщины более "приземленные" и часто более реалистично смотрят на вещи.

Немаловажная деталь — большинство мужчин-фанатов СССР — крайне агрессивные. Я практически не встречал добрых и человечных фанатов совка, зато обратного хоть отбавляй — фанаты СССР мечтают вернуть советский строй и Сталина, чтобы те помогли им самим расправиться с врагами — ненавистными политиками, журналистами, соседями и Клавой из третьего подъезда, которая не дала. Я ещё не видел фанатов СССР, которые писали бы так — "вот вернется Союз, будем вместе с вами снова вкусное мороженое кушать" — оттуда больше раздаются крики и проклятья, а также обещания всех повесить, расстрелять и отправить в концлагеря. "Ну погодите, мы вам ещё устроим!" — вот девиз среднестатистического любителя СССР.

Социальное положение и квартира.

Я практически не встречал состоятельных любителей СССР — чаще всего это достаточно бедные люди, которые в лучшем случае работают какими-нибудь библиотекарями или архивариусами, а в худшем — и вовсе перебиваются эпизодическими заработками, вроде "наладить компьютер соседке за пять рублей". Живёт любитель СССР чаще всего с мамой (практически универсальное правило), а если он уже в пожилом возрасте и у него не осталось родителей — то живёт в маминой квартире (чаще всего — хрущёвке) один.

В интерьере квартиры ничего и никогда не меняется с советских времён — на кухне будет старая эмалированая мойка с дырочками водостока и черными пятнами на месте отбитой эмали, старый советский смеситель с пластиковыми кранами, пожелтевшие алюминевые кастрюли, мятый и тоже алюминевый дуршлаг, колченогие табуретки, жирные кривобокие шкафчики кухни "Тамара" и немытая газовая плита "Лысьва" 1982 года выпуска.

В комнате любителя СССР (часто единственной в квартире) будет стоять комплект кривоногой ГДР-овской мебели, чья полировка заботливо бережется до сегодняшнего дня. Помимо односпальной кровати, в комнате любителя СССР обязательно есть два шатких тонконогих кресла и трехстворчатый платяной шкаф — в котором ещё с советских лет хранятся отрезы ткани на костюмы. В комнате обязательно есть телевизор — чаще всего, купленный в девяностые годы "кубик" фирмы "Горизонт" или "Goldstar" — который чаще всего стоит на прикроватной тумбочке. Обои в комнате старые и вытертые (за шкафом часто отошедшие от стены), а над кроватью чаще всего висит ковёр.

Важная деталь — именно такой интерьер позволяет любителю СССР чувствовать себя комфортно. Если вдруг случиться чудо — в комнату любителя СССР зайдет женщина и предложит переклееить обои, снять со стены ковёр или просто немного вытереть пыль — то она будет тут же с криками спущена с лестницы.

Взгляды любителя СССР.

Любитель СССР падок на всякую конспирологию и теории заговора — такого фаната СССР, кстати, прекрасно сыграл Владимир Кашпур в фильме "Такси-Блюз" — там в начале фильма у него был целый "заговорщицкий" монолог) Теори заговора, в которые верит поклонник СССР, как правило очень злые — не бывает такого, что "миром правит тайное добро", нет — это всегда какие-то очень злые, тёмные и крайне могущественные силы. Те же силы мешают любителю СССР найти, наконец, нормальную работу, сделать ремонт и начать встречаться с женщинами — он-то это знает, но сделать с этим ничего не может пока что. Нужно вернуть СССР — а там и всё остальное наладится!

Любой диалог фанат СССР расценивает исключительно как возможность навязать свои взгляды. Своих оппонентов любитель СССР за полноценных людей считает редко — если вы осмеливаетесь с ним спорить, то он оценивающе смотрит на вас, выбирая, на какую полочку "врагов" вас разместить — повыше или пониже. Ещё он будет вас редко считать за самостоятельно мыслящую личность — ваши взгляды для него есть ошибка, "навёденная из-за рубежа/эзотерическим маятником/пропагандой Госдепа". Оппонент для него — лишь проводник воли "злых сил".

Время от времени любитель СССР сваливается в запой каку-нибудь религиозную секту, где часто добивается немалых успехов и становится самым ярым её адептом. Ещё любитель СССР обязательно читает всякую псевдонаучную литературу, вроде ватных измышлений Вассермана или позорных книг Фоменко-Носовского, а на десерт оставляет книги про "попаданцев" с названиями вроде "Сталиснкий десант над Вашингтоном", "2048 год — воскресим Вождя и войдём в Капитолий!". С удовольствием любитель СССР читает также и исторические книги о древних русских 50.000 лет назад. Доверху начитавшись подобных книг, любител СССР обычно идёт нести истину в массы.

Хобби и внешний вид.

Помимо срачей в интернетах, любитель СССР занимается каким-то безобидным хобби, вроде поклейки танчиков или пайки микросхем для радиоприёмников. В последнем случае любитель СССР часто обыскивает городские помойки в поисках нужных радиодеталей, а также посещает местные блошиные рынки, где иногда заводит разговоры с продавцами — "а вот помните, в прежние времена... настрижешь с платы конденсаторов серии "КМ" с платиной, сдашь — и три рубля получишь! А сейчас что? Всё просрали эти дерьмократы..."

Периодически любитель СССР пытается познакомиться с женщиной, что впрочем редко имеет какое-то продолжение — противоположный пол отпугивают старые сандалии, надетые на носки, дедовские брюки со стрелками, плохие зубы, роговые очки а-ля Чикатило и запах одеколона "Шипр". Ещё женщин пугают и разговоры фаната СССР — уже на втором свидании он может признаться, что хотел бы видеть Сталина во главе страны и лично руководить расстрелами, после чего третьего свидания обычно не случается.

Фото: Aza.

В общем, вот такой обобщённый портрет любителя СССР у меня получился) Правдивое описание получилось? Встречали таких в интернете, а может быть и в жизни?

Напишите в комментариях, интересно.

Источник Facebook и Livejournal.