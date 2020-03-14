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15 марта • обновлено в 01:16
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Портников жестко прошелся по Сивохо из-за "внутреннего конфликта" в Украине

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Публицист Виталий Портников раскритиковал советника секретаря СНБО Сергея Сивохо за слова о "внутреннем конфликте" в Украине.

По словам журналиста, Сивохо совершил политическую провокацию, чтобы угодить Кремлю.

"В Украине нет никакого внутреннего конфликта, есть свободная территория Украины, где также живет господин Сивохо, а есть оккупирована Россией территория Донбасса и Крыма", – подчеркнул Портников.

Он отметил, что вести диалог с жителями ОРДЛО можно будет лишь тогда, когда оттуда уйдут российские войска и будет выведена техника.

Портников раскритиковал Сивохо

Портников раскритиковал Сивохо

"Действия, когда советник секретаря СНБО говорит о примирении, то это разговоры в русле вражеской пропаганды. Такие действия создают почву для настоящего конфликта в Украине, между сторонниками коллаборационистов и патриотами. Вот это внутренний конфликт, который хотел бы видеть в Украине Путин. Это пути по превращению Украины в одну из провинций РФ", – заявил Портников.

Как писал OBOZREVATEL, 11 марта Сивохо назвал войну, развязанную Россией на Донбассе, внутренним конфликтом Украины. По его словам, из-за этого страну не примут в НАТО.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Виталий Портников Сергей Сивохо
Место
Украина
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