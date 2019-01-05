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Порошенко получил личный Томос от Константинополя: в чем суть

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В тексте Томоса об автокефалии Православной церкви Украины упоминается президент Петр Порошенко.

Так, в документе, который в субботу, 5 января, подписал Вселенский Патриарх Варфоломей в Стамбуле, сказано, что главе Украины вручено идентичную копию Томоса

"Для постоянного хранения выдается этот Патриарший и Синодальный Томос, написанный и подписанный в Кодексе нашей Великой Христовой Константинопольской Церкви, вручен в точной и идентичной копии Блаженнейшему Предстоятелю Святейшей Церкви Украины, митрополиту Епифанию и Достопочтенному Президенту Украины господину Петру Порошенко, для вечного доказательства и постоянного предоставления", — написано в тексте.

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Петр Порошенко на церемонии подписания Томоса

Петр Порошенко на церемонии подписания Томоса

Скрин видеотрансляции

Также в документе отмечается: "Поскольку благочестивая и Богом береженная земля Украины укреплена и возвеличена высшим промыслом и получила свою полную политическую независимость, государственные и церковные руководители которой уже почти тридцать лет горячо просят ее церковного самоуправления и бок о бок с народом и созвучно с давними его просьбами… единодушно определяем и провозглашаем, чтобы вся Православная Церковь, находящаяся в пределах политически сформированного и полностью независимого государства Украина… была отныне канонически автокефальной".

Порошенко получил личный Томос от Константинополя: в чем суть

twitter.com/andrii_sybiha

Порошенко получил личный Томос от Константинополя: в чем суть

twitter.com/andrii_sybiha

Порошенко получил личный Томос от Константинополя: в чем суть

twitter.com/andrii_sybiha

Как сообщал OBOZREVATEL, в Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление Православной церкви Украины Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Петр Порошенко
Теги
Томосединая церковьКонстантинопольский патриархат
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