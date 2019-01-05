Порошенко получил личный Томос от Константинополя: в чем суть

В тексте Томоса об автокефалии Православной церкви Украины упоминается президент Петр Порошенко.

Так, в документе, который в субботу, 5 января, подписал Вселенский Патриарх Варфоломей в Стамбуле, сказано, что главе Украины вручено идентичную копию Томоса

"Для постоянного хранения выдается этот Патриарший и Синодальный Томос, написанный и подписанный в Кодексе нашей Великой Христовой Константинопольской Церкви, вручен в точной и идентичной копии Блаженнейшему Предстоятелю Святейшей Церкви Украины, митрополиту Епифанию и Достопочтенному Президенту Украины господину Петру Порошенко, для вечного доказательства и постоянного предоставления", — написано в тексте.

Петр Порошенко на церемонии подписания Томоса Скрин видеотрансляции

Также в документе отмечается: "Поскольку благочестивая и Богом береженная земля Украины укреплена и возвеличена высшим промыслом и получила свою полную политическую независимость, государственные и церковные руководители которой уже почти тридцать лет горячо просят ее церковного самоуправления и бок о бок с народом и созвучно с давними его просьбами… единодушно определяем и провозглашаем, чтобы вся Православная Церковь, находящаяся в пределах политически сформированного и полностью независимого государства Украина… была отныне канонически автокефальной".

twitter.com/andrii_sybiha

twitter.com/andrii_sybiha

twitter.com/andrii_sybiha

Как сообщал OBOZREVATEL, в Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление Православной церкви Украины Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.