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Порошенко назвал любимые фильмы 2018 года: топ от президента

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Президент Украины Петр Порошенко рассказал о лучших фильмах, которые он посмотрел в 2018 году.

Соответствующий пост появился на официальной странице главы страны в Instagram. При этом Порошенко отметил, что у него не было много времени, которое он мог отвести для кинолент.

"Хочу отметить документальный фильм датского режиссера "Удаленный лай собак", который вошел в shortlist "Оскара", — картину о нашем Донбассе, о войне какая она есть. О детской жизни на границе между уютом родного дома и артиллерийскими обстрелами. "Удаленный лай собак" — важное кино об Украине, которое поразило весь мир", — написал президент.

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Порошенко назвал любимые фильмы 2018 года: топ от президента

ukrinform.ua

"Украинские режиссеры в этом году тоже могут похвастаться качественными и патриотическими лентами. Мы продолжим возрождать наше кино, и я уверен, на украинский кинематограф ждет яркое будущее!" — подытожил он.

Отметим, в список рекомендаций президента попали также фильмы: "Дике поле", "Черкаси", "Крути 1918", "Донбас", "Пригоди S Миколая", "Позивний "Бандерас".

Цього року в мене не було багато часу на перегляд кіно, але кілька картин українських та іноземних режисерів все ж вдалося подивитись, і я із задоволенням рекомендую їх вам. Хочу відзначити документальний фільм данського режисера "Віддалений гавкіт собак", який увійшов в shortlist "Оскару", – картину про наш Донбас, про війну якою вона є. Про дитяче життя, на межі між затишком рідного дому та артилерійськими обстрілами. "Віддалений гавкіт собак" – важливе кіно про Україну, яке вразило весь світ. Українські режисери цього року теж можуть похизуватися якісними та патріотичними стрічками. Ми продовжимо відроджувати наше кіно і я впевнений, на український кінематограф чекає яскраве майбутнє!

Публикация от Петро Порошенко (@poroshenkopetro)

Как писал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко показал, какими книгами вдохновлялся в 2018 году, а также рассказал, какую музыку слушает.

Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
кинорейтинг фильмовукраинское кино
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
Вальцман трусливая лицемерная тварь . У него все прекрасно , обокрал страну на миллиарды , детки ублюдские в лондоне живут . Все что наобещал в 14 году не выполнил , а нах..й надо лохи воюют надо пользоваться моментом . Вальцману везет , были бы в украине люди как во франции висел бы на майдане раскачиваясь с табличкой , трусливая проворовавшаяся гнида !!!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
ох как глубоко вы....
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