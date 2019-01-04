Порошенко назвал любимые фильмы 2018 года: топ от президента

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о лучших фильмах, которые он посмотрел в 2018 году.

Соответствующий пост появился на официальной странице главы страны в Instagram. При этом Порошенко отметил, что у него не было много времени, которое он мог отвести для кинолент.

"Хочу отметить документальный фильм датского режиссера "Удаленный лай собак", который вошел в shortlist "Оскара", — картину о нашем Донбассе, о войне какая она есть. О детской жизни на границе между уютом родного дома и артиллерийскими обстрелами. "Удаленный лай собак" — важное кино об Украине, которое поразило весь мир", — написал президент.

ukrinform.ua

"Украинские режиссеры в этом году тоже могут похвастаться качественными и патриотическими лентами. Мы продолжим возрождать наше кино, и я уверен, на украинский кинематограф ждет яркое будущее!" — подытожил он.

Отметим, в список рекомендаций президента попали также фильмы: "Дике поле", "Черкаси", "Крути 1918", "Донбас", "Пригоди S Миколая", "Позивний "Бандерас".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко показал, какими книгами вдохновлялся в 2018 году, а также рассказал, какую музыку слушает.