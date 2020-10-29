Популярная диета может спасти от болезней сердца – ученые

Ученые выяснили, что популярная кетогенная диета с высоким содержанием жиров может спасти человека от сердечной недостаточности, вызванной такими болезнями, как диабет.

Об этом говорится в статье Университета Сент-Луиса, опубликованной в журнале Nature Metabolism.

Исследователи определили, что при сердечной недостаточности происходит снижение активности митохондриального переносчика пирувата (MPC), состоящего из двух элементов – MPC1 и MPC2.

Мутации, внедренные в ген MPC2 мыши, способствовали постепенному развитию сердечной дилатации (увеличение камер сердца) и сократительной дисфункции. При этом нарушения полностью исчезали при приеме кетогенных препаратов с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов.

Трехнедельная диета с высоким содержанием жира и достаточным количеством углеводов способствовала оптимальному синтезу кетоновых тел в организме, что уменьшало сердечную недостаточность. В то же время употребление препаратов, содержащих кетоновые тела, обеспечило лишь незначительные улучшения сердца у мышей с мутациями. Жесткое 24-часовое голодание также оказалось полезным для ремоделирования сердца.

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