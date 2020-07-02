Россия заставила голосовать за "обнуление" Путина пленных украинцев: Денисова обратилась к международным организациям
Пленных украинцев заставили голосовать за поправки в Конституцию РФ.
В аннексированном Крыму за поправки в Конституцию России заставляли голосовать незаконно удерживаемых украинцев.
Давление также осуществлялось на пленных, которые находятся на территории РФ. Об этом уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook.
"Над теми, кто отказался "ставить галочку" в бюллетене – осуществляется психологическое давление", – написала она. Как пояснила чиновница, агрессор считает пленных гражданами РФ.
Денисова призвала представителей международных правозащитных организаций "применить все имеющиеся рычаги влияния, чтобы заставить страну-агрессора соблюдать нормы международного гуманитарного права и остановить репрессии граждан Украины, которые стали жертвами оккупации".
Она напомнила, что в соответствии со ст. 45 IV Конвенции о законах и обычаях войны на суше запрещается принуждение населения оккупированных территорий до присяги на верность государству-оккупанту.
"Считаю принуждение к гражданству – еще одним видом репрессивной политики Российской Федерации в отношении граждан Украины, которые оказались в условиях оккупации", – подчеркнула Денисова.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
За принятие поправок в Конституцию в России проголосовали 77,92%, против – 21,27%. Таким образом, "обнуление" сроков президента Владимира Путина состоится.
Западные СМИ опубликовали бурную реакцию на "обнуление". Они назвали результаты ожидаемыми.
Лидеры нескольких зарубежных стран поздравили Путина "с успешным проведением голосования" за поправки.
США в свою очередь обвинили Россию в манипуляциях с голосованием.