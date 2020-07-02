Россия заставила голосовать за "обнуление" Путина пленных украинцев: Денисова обратилась к международным организациям

Пленных украинцев заставили голосовать за поправки в Конституцию РФ.

В аннексированном Крыму за поправки в Конституцию России заставляли голосовать незаконно удерживаемых украинцев.

Давление также осуществлялось на пленных, которые находятся на территории РФ. Об этом уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook.

"Над теми, кто отказался "ставить галочку" в бюллетене – осуществляется психологическое давление", – написала она. Как пояснила чиновница, агрессор считает пленных гражданами РФ.

Денисова призвала представителей международных правозащитных организаций "применить все имеющиеся рычаги влияния, чтобы заставить страну-агрессора соблюдать нормы международного гуманитарного права и остановить репрессии граждан Украины, которые стали жертвами оккупации".

Она напомнила, что в соответствии со ст. 45 IV Конвенции о законах и обычаях войны на суше запрещается принуждение населения оккупированных территорий до присяги на верность государству-оккупанту.

"Считаю принуждение к гражданству – еще одним видом репрессивной политики Российской Федерации в отношении граждан Украины, которые оказались в условиях оккупации", – подчеркнула Денисова.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL: